L'humanité devenue monstrueuse : Michael Grant signe l'après Gone

YOUNG ADULT – Après l’explosion d’une météorite sur plage de Perdido, qui avait frappé une centrale nucléaire, la population s’est évanouie. Seuls les enfants ont réchappé à la catastrophe survenue quatre années plus tôt. Mais ces derniers se retrouvent prisonniers d’un dôme invisible, qu’un virus extraterrestre a produit.









À l’intérieur de la Zone, les animaux avaient muté, de même que les adolescents. Au fil du temps, ils ont développé des pouvoirs étranges, souvent dangereux. Dans ce monde devenu terrifiant, l’inconnu est redoutable, porteur de mort. Si le dôme a disparu, les pluies de météores s’abattent avec plus de violence encore.Et avec elles, se répand un virus plus dévastateur encore. Des mutations qu’il subissait, le monde en est venu à ce que les humains se changent en monstres. Et comme il se doit, certains puisent dans ces ressources nouvelles de quoi imposer la loi du plus fort. D’autres tentent de faire le bien...Au milieu, des agences gouvernementales aux motivations douteuses cherchent à contenir la situation.Qui a découvert le travail de Michael Grant avec son épouse Katherine Applegate à travers Animorphs ne se sentira pas totalement dépaysé.On y retrouve la guerre, l’horreur, la déshumanisation, et le devenir de l’humanité en proie à une lutte entre Bien et Mal. Mais l’univers est résolument plus moderne. Clairement, Grant a amélioré ses séquences d’action, avec un sens évident des effets cinématographiques. Et s’il doit y avoir des victimes, l’auteur n’hésite pas...Des personnages diversifiés, au tempérament solide et présenté avec une réelle complexité : identités, genres, orientation sexuelle, difficile d’accuser l’ouvrage de manquer de représentativité, sans verser dans l’excès. On se détache là de Gone, sa précédente série, bien que de nombreux personnages fassent des apparitions – presque des caméos...Plus puissant, plus efficace, plus vaste, Monster se présente comme un spin-off à l’ambiance très différente. Les mutants ont laissé la place à des créatures qui n’ont plus rien d’humain. Et ce n’est que le début.Michael Grant, traduction (anglais) Julie Lafon – Monster – PKJ – 9782266285575 – 19,90 €