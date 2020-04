L'humanité disparaîtra, bon débarras : prémonitions...

Avec à ce jour pas moins de 200 000 morts et des milliers de personnes contaminées. Une Europe frappée de plein fouet et qui peine encore à trouver son équilibre avec des mesures sanitaires variant d’un pays à l’autre ; face à ce virus démoniaque qui ne semble pas vouloir s’éteindre, malgré des progrès scientifiques encourageants.



Pourtant ce n’est pas la première fois dans l’histoire que l’humanité doit faire face à des cataclysmes planétaires d’une telle amplitude, notamment au cours du XXe, qui a vu disparaître des millions de femmes, hommes et enfants. Pour ne citer que la grippe espagnole entre 1918-1919 avec ses 59 millions de disparitions. La grippe asiatique en 1957-1958. 1,1 million. La grippe de Hong Kong. 1968-1970, 1 million, et bien entendu le Sida apparu dans les années 1980. Avec ses 32 millions de morts jusqu’à aujourd’hui. Au fait, au passage, qu’est devenue « la vache folle » des années 80 ? Elle doit courir dans les près britanniques assurément.



À mort les insectes !



Or ce massacre, digne d’un film d’épouvante, se poursuit à un rythme vertigineux qui fait froid dans le dos. Grippe aviaire, principalement animalière, en 2003, 400 morts. 2002-2003, le Sras ou syndrome respiratoire aigu sévère apparu en 2002 dans le sud de la Chine, transmis par la chauve-souris à l’homme par la civette, un mammifère sauvage vendu sur les marchés chinois. 800 morts ! Ouf, on l’a échappé belle !



Entre 2009 – 2010, la grippe A (H1N1) apparue au Mexique et dénommée dans un premier temps grippe porcine. 18 500 morts. Entre 151 700 et 575 400 selon d’autres sources plus officieuses. Ebola, identifié dès 1978, avec plus de 11 300 morts entre 2013 et 2016. Et 2273 en 2018.



Certes, ces pandémies à répétition sont pour le moins effrayantes et donnent effectivement matière à réflexion sur les causes de leur émergence. Mais il n’y a pas qu’elles malheureusement qui tuent. Il existe d’autres formes de fléaux bien plus meurtriers et dont on se garde bien de souffler trop régulièrement les chiffres afin de ne pas céder à une panique généralisée.



20 millions de personnes pourraient ainsi disparaître des causes de la famine en ce début de siècle. Et en 2015, plus de 9 millions de personnes sont mortes de la pollution de l’air et qui affecte essentiellement les pays les plus touchés par la pauvreté. Cela en dit long sur la localisation géographique du désastre humain !



Abeilles, papillons et autres insectes volants sont aussi en voie de disparition. Depuis au moins 30 ans, 80 % de la population de ces espèces se sont brusquement éteintes. Un déclin alarmant qui s’étend dans toute l’Europe, lié entre autres à l’intensification des pratiques agricoles et l’emploi en abondance de pesticides pour accélérer les rendements productifs.



Et alors que des écosystèmes entiers dépendent des insectes pour la nourriture et la pollinisation. Sans oublier le fameux changement climatique, rentré abruptement dans notre vocabulaire et qui vraisemblablement connaitra un pic fatal aux alentours de 2050. Ça nous laisse un peu de temps pour réagir. Là, j’ironise !



Yves Paccalet, le prophète et le visionnaire !



Et ce n’est pas faute d’être informé massivement des risques encourus par la folie humaine. Il y a belle lurette que d’éminents scientifiques mondiaux tirent la sonnette d’alarme.



Parmi certains militants de la première heure, le dénommé Yves Paccalet, philosophe, écrivain, journaliste, naturaliste, homme politique aussi, bras droit du commandant Cousteau pendant plus d’une quinzaine d’années, auteur à ce jour de plus de quatre-vingt ouvrages consacrés à la révolution planétaire dont certains d’ailleurs en collaboration avec le commandant Cousteau — parmi ceux-ci « L’humanité disparaitra, bon débarras », paru dans une première version en 2007, et qui suscita dès sa publication de vives polémiques, y compris dans les rangs écologistes.



Il faut dire qu’Yves Paccalet avec lequel j’ai eu l’occasion de m’entretenir longuement dans le cadre d’une émission radiophonique ne mâche pas ses mots. On ne pourra ni le taxer d’être un menteur, ni un obscurantiste. Voilà un personnage qui dit ce qu’il pense, et alerte sur ce qu’il sait, sans pour autant tout condamner ou tout rejeter en bloc. Le personnage parait plutôt sincère et mesuré ! Mais il sait c’est certain ! Un ouvrage qui n’a jamais été autant d’actualité...

J’aime tellement l’humanité que j’ai fini par la détester



« J’ai eu confiance en l’humanité : C’est terminé », « Une ruine, l’humanité est une ruine ! » écrit-il, en citant au passage Saint-Augustin qui lui voulait « respirer Dieu ». « La menace est imminente, la conclusion approche ». La faute à la croissance et au progrès, semble persuadé l’auteur.



Ainsi depuis plus de cinq décennies Yves Paccalet ne cesse de dénoncer les dangers que nous courons en rêvant d’un monde meilleur, avec des engagements politiques souvent vifs. Coco ! Écolo ! Qu’est devenu Billancourt ? 1972, aura été un échec cuisant ! Puis il y a eu Nairobi en 1982, mis au piquet en raison de la guerre froide. Rio en 1992, avec un flop percutant. 2002, le Sommet de Johannesburg, un espoir avorté. 1997, signature du Protocole de Kyoto, avec une application fort tardive et ratée.



Ayant été brièvement conseiller spécial consultatif de Joe Waller Hunter, Secrétaire Exécutive pour les Changements climatiques auprès des Nations Unies à laquelle je tiens à rendre un vif hommage, j’ai pu mesurer les difficultés, voire les insurmontables vétos rencontrés auprès de certains États trop enclins à garder une mainmise économique sur le monde. D’ailleurs j’ai fini par baisser les bras. Révulsé ! « Ils sont tous devenus fous », me suis-je alors dit en sourdine ! Mais advienne que pourra ! 2002, Sommet mondial pour le Développement Durable, un léger mieux dans les négociations. 2007, Grenelle de l’environnement, vite oublié ! 2015, sommet des Nations Unies sur le Développement Durable, je te tiens, tu me tiens par le portefeuille.



Certes, et il faut bien le reconnaître les rencontres multilatérales n’ont jamais été aussi nombreuses et rapprochées, avec parfois une lueur d’espoir. Certes, les mouvements populaires internationaux se multiplient et pèsent de tout leur poids pour tenter de sauver cette pauvre planète.

Quand le bateau tangue



Mais quels sont finalement les résultats produits, et plus encore les solutions qui devraient logiquement en découler ? Zéro pointé ! Car il ne suffit pas de mettre sa signature sur un bout de papier, pour qu’il soit applicable. Preuve en est, de nombreux États rechignent et se dédisent.



Bref ! C’est pourquoi Yves Paccalet, lui ne fait pas de quartier, car il n’a pas de temps à perdre, il y a urgence selon lui. La plupart des modèles économiques et sociaux sont en faillite et produisent du brouhaha. « Aveuglé par la crise et submergé par les messages publicitaires, le consommateur ne désire même plus savoir que la science des relations entre les êtres vivants et son milieu existe et qu’elle parle juste. »



Un constat plus qu’une formulation de mauvais augure qui en dit long sur la manière dont les humains gèrent leur destinée. Bon d’accord, « les écolos, ça suffit » ! Il n’empêche qu’ils n’ont pas complètement tort.



[Premières pages] Yves Paccalet — L’humanité disparaîtra, bon débarras.



Ainsi tout le mérite de cet ouvrage est-il d’instruire le citoyen lambda ; bien plus que médire sur son sort futur ! En montrant plus qu’en démontrant que le monde s’il ne peut être intégralement « refait » à la manière d’un Eden impossible, il existe encore quelques solutions possibles pour inverser la courbe du temps, sauf de vouloir nous mener au désastre. Et là finalement que pourrons-nous y faire ? « Ô que ma quille éclate, ô que j’aille à la mer » gémissait le Bateau ivre de Rimbaud. Un doux réconfort pour cet auteur, à découvrir ou à redécouvrir d’urgence.

Yves Paccalet — L’humanité disparaitra, bon débarras, nouvelle édition revue et aggravée — Arthaud — 9782081285088 - 15 €.





Use o site HTML cleaner on-line para editar facilmente e converter o código de marcação para páginas da web! Tem muitas opções de limpeza úteis.