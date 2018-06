L'insoutenable et méconnue détresse des super héros ratés

Se préoccupe-t-on suffisamment du bonheur des super héros ? Leurs états d’âme, leurs déshérences, leurs doutes… Charles Yu signe Super-héros de troisième division, un recueil de nouvelles qui n’est pas enchanteur. Non, certes : mais si intrigant qu’on ne saurait passer à côté.

Comment évoquer ces récits, totalement burlesques, fantasques — où le mariage est présenté sous une approche mathématique quantifiée, par exemple. Et tellement compréhensible de ce point de vue d’une rationalité à glacer le sens.

Tout part de ce super héros au pouvoir assez peu reluisant : concentrer et absorber l’humidité dans un champ limité autour de lui. Pratique pour prendre une douche. Ou éventuellement travailler dans des zones arides pour aider les populations aux travaux agricoles, par exemple.

Mais non, en réalité, face à la médiocrité de son pouvoir, le super héros s’interroge, hésite : côté obscur, ou non ? Parce qu’un super héros qui ne vole même pas, sur le CV, ça a moins de gueule, tout de suite.

Des histoires kafkaïennes, mais avec la politesse du désespoir, comme le disait Chris Marker : un humour insidieux, qui nous attrape à chaque détour de page, ou presque. De l’absurdité de ces récits, on se sent pris de court, presque acculé au rire, comme exutoire à une nervosité soudaine.

Tout converge à faire croire qu’il s’agirait là d’une sorte de blague cosmologique, ontologique, même, où l’univers pris d’un fou rire aurait matérialisé les plus inconcevables des points de vue. Le traitement donné est tellement hors de propos que l’on s’accroche au récit, alors qu’il ne laisse aucune prise. Et une fois la nouvelle achevée, on est sous le choc : non, ce n’est pas possible, je n’ai pas pu lire cela.

Et presque, presque, l’envie d’y retourner. Parce que c’était bizarre, mais c’est rudement bon.



Un seul regret, le choix de masque de lucha libre, le catch mexicain, pour la couverture, alors que celle originelle avait vraiment fait le pari de l’esthétique comics.



Charles Yu, trad. Aude Monnoyer de Galland – Super héros de troisième division – Aux forges de Vulcain – 9782373050417 – 16 €