La balade d’Asami, de Delphine Roux et Pascale Moteki

ALBUM JEUNESSE – Asami est une petite fille à l’allure très sage, bouille ronde parfaite, cheveux noir profond, pommettes roses à croquer. Parce qu’elle s’ennuie et que sa maman est trop occupée pour lui lire une histoire, elle décide de partir en balade avec son chien Ito.









« À pas légers, Asami trottine de-ci, de-là, son petit panier sous le bras. Bien vite, mille trésors attirent son regard... » Bien loin de la forêt inquiétante du petit chaperon rouge, le lecteur découvre un véritable paradis champêtre. Tout, autour d’elle, baigne dans une harmonie rassurante.



En ce jour ensoleillé, la nature a revêtu ses plus belles couleurs. Le vert, d’abord, comme les jeunes pousses de fougères et les luisantes feuilles de lierre, le rouge ensuite des cerises et des coquelicots, puis le bleu des fleurs de lin et le jaune des épis de blé dorés.



À chaque double-page, la voici qui garnit son panier de nouveaux trésors. Aussi fougueux qu’elle est contemplative, son chien explore avec joie ce paysage idyllique, peuplé d’oiseaux gracieux et de curieuses petites bêtes. De retour à la maison, la petite fille réalise enfin son projet secret, fabriquer une guirlande pour son tout petit frère.



Conçu à l’attention des plus petits, La balade d’Asami est un album qui dégage un grand sentiment de sérénité. L’influence japonaise y est évidente, tant dans la simplicité et la précision du texte de Delphine Roux qui évoque parfois le haïku que dans la délicatesse et la douceur des illustrations de Pascale Moteki, connue par

ailleurs comme dessinatrice de la marque Madame Mo.



On pense à Komako Sakaï, elle aussi publiée à l’École des loisirs, pour cette capacité à restituer très justement les petits bonheurs de la vie.



Troisième collaboration des deux artistes, La balade d’Asami est un bel ouvrage printanier, rafraîchissant à souhait, un joli moment de tendresse que l’on voudrait faire durer encore et encore.



Clotilde Deparday

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France

Delphine Roux et Pascale Moteki – La balade d’Asami – L’école des loisirs – 9782211235167 – 12 €