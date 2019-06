La bataille de Falaise : survivre comme une bête blessée

[Il] aurait prié pour la paix s’il avait cru en Dieu. Il se contente d’adresser une prière muette aux oiseaux – lorsqu’il distingue enfin une nuée de corbeaux au-dessus d’un champ de blé qui attend toujours d’être moissonné.

Pascal Allard

Dans cette bataille, les Allemands ont engagé leurs dernières forces, dont des jeunes gens de 15 ans à peine. C’est l’un d’eux – il se prénomme Adolf – dont nous allons suivre les péripéties.Sain et sauf, alors que les Allemands comptent 10 000 morts et près de 100 000 prisonniers, il va tenter de se glisser entre les mailles du filet et de survivre comme une bête sauvage au milieu de la désolation.Le récit de ces aventures est constellé de questions qui touchent au tragique de la guerre et à l’abomination du régime hitlérien. Malgré son prénom qui résonne étrangement à cette époque, enrôlé contre son gré dans la machinerie nazie, Adolf est un être pacifique et amoureux de la nature.Au gré des rencontres plus ou moins heureuses, Adolf va parvenir à s’échapper du piège. Il changera d’identité et deviendra boulanger : « En général invisible des clients, il vaque au sous-sol, à trimballer des sacs de farine », et ne s’éloigne guère du pétrin.On peut prendre ce dernier mot au sens figuré car, 30 ans plus tard, le destin, sous la forme d’une jeune journaliste pugnace, risque bien de le rattraper.Thierry Maricourt- Le chevreuil – Editions La Déviation - 9791096373154 – 17 €