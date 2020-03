La croquignolesque vie du filochard Fulmard

Nous savons que ce mot est tellement utilisé qu'il en est usé, tellement galvaudé mais tant pis : Vie de Gérard Fulmard est JU-BI-LA-TOIRE !Les scènes improbables se succèdent, les mots, les si si jolis mots, fleurissent chaque page. L'humour, l'inimitable humour de Jean Echenoz, rythme lignes et pages de ce truculent roman où le personnage principal semble un véritable transfuge des Pieds nickelés.Peut-on à ce point subir avanies existentielles et rencontres malencontreuses comme une avalanche gouvernée par une sombre et facétieuse fatalité ? Une Providence anti-voltairienne !Parce que notre Gérard Fulmard, chômeur sans souci va se mettre dans de beaux draps en devenant détective privé sans les qualités ni attributs d'un Philip Marlowe ni, d'ailleurs, d'Humphrey Bogart.Il semble plongé dans un grand sommeil tellement il reste amorphe quand défilent ces fâcheux événements : meurtres, politique, amour, sexe, violence. Évoluant dans un paysage urbain, Paris sous la plume d'Echenoz est un véritable joyau touristique et littéraire! Gérard Fulmard, archétype du pauvre quidam qui subit la loi des séries, va vivre, subir, ourdir même des événements fâcheux...pour son plus grand malheur et notre plus grand plaisir.Seul un tel talent pouvait réussir cette gageure d'évoquer dans un seul roman tellement de références qui puisent autant dans l'escarcelle des littératures de genre que dans le bon vieux cinéma, noir et blanc de préférence, aux dialogues et à la gouaille cocasses et inoubliables.Chapeau l'artiste !Jean Echenoz – Vide de Gérard Fulmard – Editions de Minuit – 9782707345875 – 18.50 €