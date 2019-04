La femme aux cheveux roux, mythologies du puisatier

Laure Amblesec

L’histoire, originale, a tous les ingrédients d’une bonne tragédie : faute originelle, culpabilité et destin aveugle. Mais elle conserve le ton doux-amer et délicieusement ironique cher à Pamuk. Prix Nobel de littérature en 2006, Pamuk est l’auteur turc vivant le plus connu dans le monde. Ses prises de position sur le génocide arménien ou la question kurde au mitan des années 2000 lui ont valu les foudres des nationalistes turcs.Et depuis la tentative de coup d’État de juillet 2016, il n’hésite pas à dénoncer la vague de répression qui vise entre autres les écrivains et les journalistes. Mais il rechigne à endosser le rôle d’un héraut politique et c’est à ses ouvrages qu’il confie le soin d’évoquer, avec une subtilité pleine d’humour et de tendresse, son désarroi et sa colère face aux changements que vit la Turquie moderne enfantée par Atatürk.La femme aux cheveux roux, dont le héros tombe éperdument amoureux durant sa jeunesse, est comme une flamme fugace, évoquant l’esprit des années 1970-80 et le militantisme d’extrême gauche. Un temps révolu dans un pays autoritariste où prospèrent l’affairisme et le dogmatisme religieux.Tout comme un puisatier, l’écrivain descend profond dans les strates de sa culture, sa mémoire et sa sensibilité pour laisser sourdre l’eau des contes mêlée à celle du roman, une eau charriant poésie, rêves et souvenirs. Elle alimente le moulin de ses thèmes de prédilection, lui qui aime tant interroger les croisements des cultures d’Orient et d’Occident, la modernité et bien sûr la forme de sa ville, sa chère Istanbul à l’âme naguère si mélancolique, aujourd’hui vibrante d’activité et boursouflée par le béton.Orhan Pamuk, trad. turc Valérie Gay-Aksoy - La Femme aux Cheveux roux - Gallimard - 9782072720048 - 21 €