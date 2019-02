La fille au sourire de perles : de l'horreur à l'exil, réaliser sa puissance

Laure Amblesec

À l’âge de six ans, la voilà sur les routes, seule avec sa courageuse sœur aînée Claire, qui a quinze ans à peine, pour un périple douloureux et angoissant qui va les emmener six ans durant dans sept pays d’Afrique, de cachettes en camp de réfugiés ou en bidonvilles, puis aux Etas-Unis.Et c’est là un autre voyage qui l’attend, non moins douloureux et angoissant, un voyage en quête de son identité personnelle.Une identité à reconstruire, au-delà de tous ces morts, de sa terreur de l’abandon, de ses souvenirs explosés et du sentiment de perte — sa petite tasse en terre laissée à Kigali, son sac à dos Mickey abandonné au Mozambique avec, dedans, les cailloux ramassés sur ses chemins de fuite —, mais aussi du statut de victime auquel elle se retrouve assignée aux États-Unis avec son histoire « si intéressante, si lointaine et exotique, comme un chapitre du Livre de la Jungle ».Elle raconte ainsi comment à son arrivée aux États-Unis le fils de la famille américaine qui l’accueille porte sans penser à mal un t-shirt avec l’inscription « j’ai survécu à un camp de basket » ; ou le choc ressenti lorsqu’Oprah Winfrey la surprend par des retrouvailles en direct à la télévision avec ses parents, une expérience qui ne lui permettra d’ailleurs pas de vraiment renouer avec eux. Ou encore cette réflexion d’un milliardaire lors d’une table ronde sur les réfugiés rassemblant le gratin de la Silicon Valley : « Alors, qu’est-ce que ça fait d’être l’une des nôtres ? »La lecture de La Nuit d’Elie Wiesel l’aidera à franchir une étape essentielle : « Je n’avais pas encore de mots pour décrire les atrocités que j’avais vécues. Je n’en ai pas vraiment aujourd’hui. Mais après avoir lu La Nuit, je me suis souvenue de tous ceux, à Kigali, qui se traitaient de serpents et de cafards. »Avec l’appui d’une famille américaine, elle parviendra à faire des études à Yale, s’installera à San Francisco et milite désormais pour les droits de l’homme. Mais pour elle, « le mot génocide ne permet pas d’appréhender les expériences individuelles », il « ne peut expliquer la douleur qui ne nous quitte pas, même si nous continuons à vivre », c’est un mot « clinique, excessivement général, déshumanisant, il ne contient pas une goutte de sang ».Selon une légende rwandaise qui lui contait sa nounou Mukamana à Kigali, la jeune fille au sourire de perles a pour père l’orage. Elle sème un peu partout les perles jaillies de son sourire. Et c’est cette jeune fille qu’elle décide d’être, « puissante, maîtresse de sa propre vie et, ne se faisant jamais, attraper ».Clemantine Wamariya, trad. anglais (US) Julie Groleau - La fille au sourire de perles - Les Escales - 9782365694186 - 20.90 €