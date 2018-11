La fin du monde s'approche : 10 jours encore, et tout disparaîtra

UCHRONIE YOUNG ADULT – Ils vont mourir. Eux, et certainement toute la population humaine que notre monde peut recenser. Un cataclysme s’approche, et le compte à rebours pour l’humanité a commencé. 10 jours. Une éternité, avant l’extinction de toute espèce vivante...





Il s’appelle Valentin, vit avec sa mère souffrante et suicidaire. Ou Lili-Ann, dont les parents sont en voyage au Japon. Ce sont Gwenaël, écrivain jusqu’aux tréfonds de son âme, et Sara, qui partage sa vie. Il y aura Brahim, chauffeur de taxi, et Béatrice, policière. Réunis autour de la fin du monde, inexorable. Implacable.

Ils se retrouveront comme des fugitifs décidés à échapper autant que possible à l’inimaginable : partant de chaque côté du monde, les explosions avancent, méthodiques, jusqu’à se croiser sur la côte Atlantique française. Dernier bastion d’espoir, où vont converger des milliers d’humains terrorisés.

À chaque nouvelle progression de ce désastre, les informations s’amenuisent. Des diffusions en direct via les réseaux sociaux laissent entendre le pire. De toute manière, il n’y a aucun espoir.

Leur épopée va les mener en Bretagne, où se trouve une partie de la famille de Lili-Ann. Ultime destination, sans retour possible. Sur la route, les voitures abandonnées, l’humanité qui régresse, violence, agressivité, folie contaminant tout un chacun. Mais le groupe avance, « une force qui va », presque aveugle : une fois la Bretagne atteinte, qu’attendre puisque la fin est inévitable.

Pourquoi Gwenaël s’entête-t-il à écrire ce roman, dont les pages semblent prémonitoires, comme s’il en arrivait à écrire l’avenir ? Trop de fois sa fiction rejoint et anticipe le réel, les lieux, autant que les personnes... Valentin, dont la mère s’est suicidée pour lui laisser vivre ces derniers jours, saura-t-il enfin être lui-même, se délivrer du poids de sa naissance ? Lili-Ann, si brutale, aurait tant aimé que ses parents la rejoignent...

Dix jours... que faire de sa vie, dans un tel contexte. C’est tout Mallarmé que l’on retrouve, « Fuir ! Là-bas fuir ! », dans sa Brise marine. Mais l’océan marque la fin du voyage, pour le groupe, et certainement pas un horizon prometteur.

En multipliant les focalisations, Manon Fargetton explore habilement la détresse qui se propage, rattrapée par cette fin du monde. Incongrue, cette communauté construite sur le désespoir et l’angoisse exprime pleinement la détresse collective. Attachants, ses personnages deviennent des compagnons pour une quête que l’on devine fatidique.

Et quand l’une ou l’autre butte et manque de chavirer, la solidarité de ces derniers instants prend le dessus : il faut arriver, qu’importe l’après. Il sera toujours temps de pleurer ou rire, une fois le voyage achevé. Seul compte pour l’heure le trajet. Ensuite... il y aura une nuit, un jour, et ce sera la fin.

Une apocalypse splendide, émouvante, où rien n’est écrit d’avance. Sauf, peut-être, cet étonnant roman qui agit en miroir de la terrible course contre la montre...

Manon Fargetton – Dix jours avant la fin du monde – Gallimard jeunesse – 9782075110808 – 19 €