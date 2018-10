La fureur de vivre des jours sans fin

ROMAN ETRANGER - Sebastian Barry est un auteur irlandais contemporain d’exception dont les éditions Joëlle Losfeld proposent de découvrir les textes en français depuis 2005. Textes émouvants portés par une voix littéraire à l’élégance rare et précieuse, une joyeuse et incisive intelligence s’exprime dans ses histoires captivantes.





Autant dire qu’il ne faut vraiment pas se priver de lire et faire lire ce grand auteur. Bonne nouvelle : le cru Barry 2018 est à la hauteur des précédents. Des jours sans fin, son sixième roman en français, est une aventure humaine hors du commun, celle de Thomas McNulty, un émigré irlandais qui nous rapporte le récit de sa vie aux États-Unis dans la seconde moitié du XIXe.

L’histoire commence mal : à douze ans, Thomas a tout perdu en Irlande. Sa chère famille et beaucoup d’illusions. Subsistent pourtant l’espoir et l’envie de survivre, puisqu’il embarque clandestinement dans un cargo et vient tenter sa chance en Amérique. Sur sa route, il rencontre John Cole, le beau John au sang mêlé, à peine plus âgé que lui. Plus que l’amitié, c’est l’amour qui les lie, d’emblée et à jamais.

Tour à tour adolescents travestis en danseuses de saloon, chasseurs de bisons et d’Indiens dans les grandes plaines de l’Ouest, soldats du côté de l’Union en pleine guerre de Sécession, ils ne cessent jamais de s’aimer et de se soutenir. Leur duo s’élargit même jusqu’à former une curieuse famille lorsqu’ils adoptent une jeune fille sioux et un vieux poète noir en guise de grand-père.

L’histoire de Thomas et John est bien plus qu’une histoire d’amour, c’est l’histoire d’un pays, de ses beautés et ses horreurs. La prose de Sebastian Barry, remarquablement traduite par Lætitia Devaux, est une merveille pour faire sentir et ressentir le goût et l’odeur du sang, le rythme d’un galop, l’éclat d’un rire, le froissement d’une étoffe, Ou la détonation d’un canon.

Et par dessus tout, le réconfort de l’amitié, la force d’un amour, l’envie et la fureur de vivre. En dépit de tout.

Emmanuelle George,

Gwalarn (Lannion)

Sebastian Barry, trad. Anglais (Irlande) Laetitia Devaux - Des jours sans fin - Joelle Losfeld - 9782072736872 - 22 €