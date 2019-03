La langue française dans le monde, états des lieux et perspectives

300 millions de personnes sur les 5 continents, dont près de la moitié en Afrique, 80 millions d’individus pour lesquels elle est langue d’enseignement, langue étrangère pour 115 pays et 50 millions de personnes auxquels elle est enseignée, langue officielle de 32 états et gouvernements, ainsi que de la plupart des organisations internationales : la langue française est la cinquième langue mondiale.Comme le souligne Michaëlle Jean, ancienne Secrétaire générale de la Francophonie, dans la préface de l’ouvrage, le français se veut une « langue de coopération, d’affirmation, de sociabilisation, de concertation stratégique , d’action politique et de communication internationale ».À l’issue d’un colossal travail d’enquête, de collecte de données statistiques, d’analyses et de témoignages, c’est un véritable état des lieux que l’OIF s’est livré.Cet ouvrage présente les principaux enseignements de cette recherche tant d’un point de vue quantitatif (nombre de locuteurs pays par pays, d’apprenants, d'enseignants…) que qualitatif.Il pose les grandes problématiques auxquelles l’enseignement et la diffusion du français sont confrontées et donne à voir les multiples usages du français, ses variétés, son enrichissement au contact d’autres langues.Des éclairages sont également faits autour d’enjeux spécifiques (l’arabofrancophonie, l’évolution de l’enseignement du français langue étrangère, la place du français dans l’économie, l’internet, les médias…), notamment en insistant sur les enjeux liés à l’usage du français en lien avec les conditions qui déterminent son avenir.Ce livre donne également la parole à des personnalités, notamment Bernard Cerquiglini, professeur de linguistique, Souleyman Bachir Diagne, philosophe ou encore Jean-Marie Klinkenberg, semioticien.A l’instar de Léopold Sedar Senghor, alors qu’il clamait « notre Francophonie n’est ni une tour ni une cathédrale, elle s’enfonce dans la chair ardente de notre temps et ses exigences », la langue française dans le monde s’affirme comme une somme scientifique propre à satisfaire les acteurs de la promotion de la langue et du multilinguisme, et plus largement des chercheurs et des observateurs concernés par les questions linguistiques.Ouvrage scientifique certes, mais dont la multiplicité des entrées révèle l’ampleur de la richesse de cette langue qui fait de nous une « communauté ». Voyage « en mon pays lui-même », lorsque ma langue est mon pays.La synthèse peut être téléchargée depuis cette adresse , ou consultée ci-dessous.La langue française dans le monde – CoEd Gallimard / Organisation internationale de la Francophonie – 9782072786839 – 26 euros (368 pages)