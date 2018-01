La malédiction de l’anneau d’or : un rêve pour les jeunes filles

Le corbeau de Cornélia, une jeune aveugle qui vit dans un orphelinat, raconte l’histoire de l’adolescente. Avec son amie Virginia, Cornélia aime s’échapper du foyer pour explorer la forêt toute proche et ses ruines mystérieuses. Là, un bel anneau d’or, incrusté dans une pierre dont personne ne peut le retirer, fait rêver toutes les jeunes filles des environs.







Cornélia réussira à s’emparer de l’anneau, mais celui-ci la transformera en sorcière.



Le célèbre duo d’auteurs signe à nouveau un très bel album, au cours duquel ils font un clin d’œil à l’un de leurs ouvrages précédents : les personnages rencontrent en effet la reine Anya et son tigre blanc (Anya et le tigre blanc, Albin Michel Jeunesse, 2015). Les couleurs et la lumière des illustrations de François Roca sont sublimes et parviennent à créer une ambiance aux accents fantastiques ainsi que des personnages très vivants.





Quant au récit, il s’apparente à un conte cruel dans lequel on retrouve des éléments classiques, comme l’anneau magique et maléfique, l’oiseau qui parle, l’homme malfaisant. Toutefois, le choix du corbeau comme conteur est original, mais son point de vue est peu pertinent, car il ne se distingue pas suffisamment de celui de Virginia.



par Adeline Quéru



En partenariat avec Lecture Jeunesse





Fred Bernard, François Roca – La malédiction de l’anneau d’or – Albin Michel Jeunesse – 9782226397782 – 19 €