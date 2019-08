La petite musique intérieure du temps qui passe

Françoise Objois

C’est d’abord et avant tout parce que l’écriture qui se fait rare dans la vie d’un auteur, essentielle donc, n’en est que plus précieuse. Sabine Bourgois nous livre ici un journal de sensations. Il y a bien une trame avec une histoire, ou plutôt plusieurs.Une voix féminine raconte à voix basse et entrelace ses souvenirs qui nourrissent la réalité du moment. Progressant par fragments à la manière de Pascal Quignard, cette écriture puzzle et poétique invite le lecteur à faire appel à sa mémoire. À se mettre au diapason de l’autrice et à - comme elle - laisser divaguer son imagination.« J’ouvre un livre, j’en lis des passages, je me demande s’il y a quelqu’un » nous dit Sabine Bourgois.Ouvrez La Neige à l’envers, et vous aurez tout de suite la sensation qu’il y a vraiment quelqu’un là, à travers ces pages, et que la présence de cette femme, par petites touches, s’insinue dans notre musique intérieure pour ne plus nous quitter.Il est très fortement question ici de l’impact de la nature, de la terre, des arbres, du soleil, du vent et de la brume. De l’esprit des lieux, d’une maison et d’un jardin, du silence et de la solitude dont la femme qui habite là a besoin « à en mourir ».Du temps qui passe et de l’absence. De la lecture qui sauve avant l’écriture, de la sensualité des mots et, au cœur de tout, d’un amour de jeunesse fondateur d’un présent imprégné de nostalgie. Et puis un jour, un animal trouble la solitude de la petite voix du récit, et la neige arrive…Sabine Bourgois – La neige à l’envers - 9782919163137 - Comptoir d'édition – 12 €