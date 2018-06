La Planète des 7 Dormants : un jeu de dupes intergalactique

Une planète inhospitalière, un équipage naufragé et un peuple aux douteuses intentions… Voilà le point de départ du tout premier roman de SF de Gaël Aymon, La Planète des 7 Dormants, publié chez Nathan. Une aventure sympathique qui met en scène des personnages troubles pris dans une supercherie qui pourrait bien leur sauver la vie… ou les condamner.





Lorsque son vaisseau échoue sur une planète inconnue, la capitaine Melae voit là l’opportunité d’une aventure. Peut-être réalisera-t-elle enfin son rêve de prouver à ses supérieurs qu’elle possède l’âme d’une exploratrice et de découvrir de nouvelles terres à coloniser ? Mais encore faudrait-il survivre à ces fameuses terres… Car l’équipage ne tarde pas à découvrir sur place une population aux motivations floues, qui pense avoir affaire aux 7 Dormants, des êtres légendaires destinés à les sauver du Démon.





Aux commandes de cette aventure, Gaël Aymon, auteur de littérature jeunesse plusieurs fois récompensé, s’essaie à la science-fiction. C’est avec brio qu’il nous fait découvrir une galerie de personnages tous plus intrigants les uns que les autres, dans un univers de space opéra qui regorge de dangers... Tout en nous parlant de la différence et de la ségrégation raciale, entre autres thèmes forts.





Attention : dans ce roman, point de batailles spatiales ni d’aliens à trois têtes. L’intrigue se centre plutôt sur la découverte de cette étrange planète et la confrontation entre l’équipage et le peuple autochtone. Aymon place son histoire dans un cadre aride et désolé, presque mort, faisant planer une atmosphère pesante au-dessus des naufragés… Ce nouveau monde regorge pourtant de secrets, que le lecteur sera avide de découvrir au fil des pages.





L’histoire est racontée du point de vue de nombreux personnages, et s’il devient rapidement facile de se perdre entre les motivations et les secrets de chacun, on suit avec intérêt les tribulations des uns et des autres. Aymon n’en a laissé (presque) aucun sur le carreau, et si certains, tels que Melae ou l’Empathe Danco, sont présentés dès le départ comme des personnages au rôle majeur, il en est d’autres qui ne se dévoileront que dans le dernier tiers du roman.





Plongés dans les pensées de l’énigmatique An-Mir, de la progressiste Koren ou encore du courageux Danco, nous comprenons bien vite que la défiance et les doutes règnent en maîtres sur chacun des protagonistes. Ce sont bel et bien les relations entre chacun qu'il sera intéressant d’observer, plus que l’histoire personnelle des uns et des autres. Et de ce jeu de dupes, tous ne sortiront pas indemnes…







L'alternance de points de vue que propose Aymon donne progressivement quelques clés de compréhension sur les trames ourdies dans l’ombre. Les membres de l’équipage, divisés par des objectifs divergents, se trouveront en effet rapidement confrontés au mensonge, à la trahison et même au meurtre. Seule la fin du roman délivrera toutes les réponses.





Par des chapitres courts et efficaces, l’auteur nous balade de mystère en mystère et l’on dévore les pages à vitesse grand V, tant on se prend au jeu… jusqu’à une fin logique mais que l’on aurait souhaitée plus développée. De même, quelques informations supplémentaires concernant l’Empire, la Force Armée et les jeux de pouvoir qui les animent n’auraient pas été superflues, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de cette expédition. Mais, on vous rassure, rien de bien méchant.





Voilà en tous les cas un roman qui réussit à embarquer aux côtés de protagonistes complexes dans un voyage des plus atypiques que l’on ne peut que recommander. L’effet est d’ailleurs encore meilleur avec une bande-son axée SF pour accompagner sa lecture !







Gaël Aymon – La Planète des 7 Dormants – Nathan – 9782092580110 – 16,95 €