La Première Guerre mondiale : 50 questions pour savoir

Marilyne Duval

Oihana Olazcuaga-Garibal

Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune

« Esprit critique. Les ados face aux fictions et au fake news »

Chaque question est posée de manière simple, et donne lieu à une sorte de dialogue entre le lecteur et l’auteure. Les réponses, claires et simples sans être simplistes, sont accompagnées d’illustrations qui étayent le propos.De nombreux thèmes sont abordés, comme le quotidien dans les tranchées, les atrocités de la guerre, la vie à l’arrière ou encore le langage employé à l’époque.L’ouvrage se termine par un index, un glossaire et une chronologie qui retrace les événements évoqués. Sa construction fragmentée permet de sélectionner les informations, ce qui le rend abordable pour tous les lecteurs.Il s’agit du quatrième documentaire de Sophie Lamoureux sur le sujet – Sur la piste du soldat inconnu (Actes Sud Junior) optait aussi pour un angle original. Celui-ci s’inscrit dans une nouvelle collection de documentaires en cinquante questions, « Cétéki/Cétékoi ».Passionnant, original et drôle, il se démarque des autres ouvrages de la série, plus classiques dans leur approche. Sur d’autres sujets, on pourra conseiller la collection « T’étais qui toi » (Actes Sud Junior), qui publiait des biographies de personnages historiques mêlant sérieux et humour.Dans la même collection « Cétéki », le portrait de Louis XIV s’avère synthétique et très accessible, mais moins hilarant que celui de la collection « T’étais qui toi ? ».Sophie Lamoureux, Ill. de Zelda Zonk - La Première Guerre mondiale. 50 drôles de questions pour la découvrir - Tallandier - 9791021033405 - 11,90 €