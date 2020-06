La révolution, messieurs, mais celle des savants !

Portrait d'Antoine-Laurent Lavoisier et de sa femme, commandé en 1788 à David par celle-ci, son élève,

aujourd'hui au MMA de New York.



Estampe de 1800 montrant l’usage de six nouvelles unités de mesure

et leur équivalence avec les mesures anciennes.

Charles-Michel de L'Épée, fondateur de la première école publique pour les sourds.

Et si, hélas, de grands savants sont tout de même passés par la guillotine, à l’image du père de la chimie moderne, Lavoisier (exécuté comme fermier général et non comme scientifique par ailleurs), force est de constater que de nombreuses avancées liées à cette époque font aujourd’hui partie de nos vies. « Jamais une période n’avait accordé autant d’importance aux physiciens, mathématiciens, médecins ou linguistes. Jamais les sciences et les savoirs n’avaient été érigés en outils de transformations de la société. »Saviez-vous que c’est sous la Révolution que naissent nos départements ? C’est un certain Jacques-Guillaume Thouret, député de son état, qui présente le 29 septembre 1789 ce plan à l’Assemblée nationale, le but étant qu’à « chaque territoire correspond désormais à une circonscription au sein de laquelle certains citoyens – les actifs – sont appelés à voter et à élire leurs maires et leurs députés, mais aussi leurs curés, leurs évêques ou leurs juges. ».L’idée sera adoptée le 15 février 1790, non sans avoir été le sujet de nombreux débats… mais nous n’avons guère fait mieux lors des récents redécoupages de nos régions.Saviez-vous que c’est sous la Révolution que la France s’est appropriée le système métrique ? « En 1789, la France se caractérise par une telle variété de mesures qu’il est impossible d’en dégager une cohérence : pouce, pied, coudée, are, aune, perche, verge, arpent, hectare… » C’est Talleyrand qui proposera le 9 mars 1790 de créer un nouveau système de mesure. Là encore l’aventure fut longue et complexe mais le 7 avril 1795 est institué le système métrique décimal. Système aujourd’hui quasi international.Mais quitte à jouer la carte de l’uniformisation, il était nécessaire de commencer par faire en sorte que tout le monde parle français … en France. Adieu donc patois ! « Être partisans de la Révolution, c’est parler français » et cela se fera à grand renfort de chansons, pièces de théâtre, publications, etc.C’est aussi le moment où les handicapés cessent, du moins pour un temps, d’être mis au ban de la société. Les sourds, muets et aveugles se voient doter d’institutions qui cherchent à les former à des métiers. Le langage des signes, initiés par Charles Michel de l’Épée, est de mieux en mieux développé et devient par là même le premier langage universel. Les maladies psychiatriques font aussi l’objet d’étude et les personnes atteintes de désordres mentaux ne sont plus considérées comme folles ou possédées mais comme des malades à soigner si possible. « La période révolutionnaire constitue un moment fondateur dans l’histoire des handicapés et de leur pleine intégration dans la nation. »Une autre notion apparaît, que nous pensions peut-être plus contemporaine et pourtant : le bien-être animal ! Les animaux sont utiles à la ville comme à la campagne ou encore sur les champs de bataille. Ils servent aux transports de personnes et de marchandises, à l’agriculture, bref ils sont partout. Il s’agit donc de « repenser en profondeur la place de l’animal dans la communauté des citoyens en dénonçant les violences qui lui sont faites, voire en mettant en cause certains modes d’alimentation en particulier la consommation de viandes ».Voici ici cités quelques exemples mais la liste des évolutions est bien longue et concerne l’éducation ; les progrès de la médecine notamment vis-à-vis des blessés de guerre et de l’hygiène ; la collecte des savoirs via les musées, bibliothèques ou encore la compréhension du monde grâce aux expéditions.Oui la Révolution a fait tomber de nombreuses têtes, trop assurément, mais certains ont su la garder bien ancrée et ont ainsi permis par leurs innovations, leurs créations, parfois malheureuses, parfois honteuses même, faire avancer les sciences et la compréhension que nous en avons. Même un Bonaparte, « grand fossoyeur de la Révolution » n’arrivera pas à mettre totalement à bas l’héritage de cette période de grands chambardements.L’Histoire est ainsi faite, elle est la somme des bons et des mauvais choix de nos ancêtres. Il ne s’agit pas de la refaire, de la juger mais de l’étudier pour faire le tri de ce qui est positif et constructif pour l’humanité de ce qu’il ne l’est pas, à bons entendeurs…Un livre passionnant, enrichissant, collectant de nombreuses données tout en sachant rester accessible. Un livre qui nous fait réfléchir et bien souvent, aussi, nous dire « ah, ça vient de là ? ».Jean-Luc Chappey - La Révolution des sciences – 1789 ou le sacre des savants - La librairie Vuibert - 9782311102437 - 21,90 €