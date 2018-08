La saison des fleurs de flamme, corps et coeurs meurtris

ROMAN ETRANGER - Au-delà de sa belle couverture, le premier roman de l’écrivain nigérian Abubakar Adam Ibrahim interroge la bienséance, la morale et les tabous imprimés par la tradition. À travers le récit d’une relation sensuelle entre deux personnages issus de milieux trop différents, La Saison des fleurs de flamme, publiée par les Éditions de l’Observatoire, décrit les interdits, les désirs, les meurtrissures ou encore les traumatismes d’une société jusque dans les corps.





Comme le suggère sa couverture, le récit de La Saison des fleurs de flamme se touche, se sent, se regarde, s’écoute ou encore se goûte. C’est peut-être grâce à son écriture toute corporelle qu’Abubakar Adam Ibrahim a obtenu, pour Season of Crimson Blossoms (son titre original), le Nigeria Prize For Literature en 2016.



Quoiqu’il en soit, le récit se fait l’écho de bien plus que la découverte des corps et le renouvellement des sens que vivent deux amants qui ne devraient pas l’être. Il raconte l’oppression des corps, ses voilements et dévoilements, sa licence encadrée ou son illégalité et ce que les histoires vécues impriment sur eux.



D’une certaine façon, l’écriture incarnée d’Abubakar Adam Ibrahim mime son premier objet : la sensualité. Explosion de sens dans cette rencontre entre Reza et Binta. Le premier, voleur et dealer, également à la botte d’un politicien corrompu, s’introduit chez la seconde — une veuve musulmane qui a l’âge d’être sa mère — qui le surprend. Les voilà amants.



« Elle se tourna à son tour, observa ses muscles noueux, et elle constata que tout son corps était ciselé, ce qui lui rappela combien il était jeune, combien elle avait vieilli. Elle remonta le drap sur sa poitrine. »



Seulement Binta, pourtant très attachée à sa religion ainsi qu’à la tradition, se passionne pour ce jeune homme de trente ans plus jeune qu'elle, vivant une existence bien moins rangée et, qui plus est, dans la plus parfaite illégalité — ils ne sont pas mariés. Des interdits et des tabous qui s’immiscent dans ses relations et dans sa chair, qui provoque des doutes et surtout beaucoup de culpabilité.



Reza, lui, peut être un homme en toute impunité, soutenu par son politicien corrompu, par le respect de ses amis, mais aussi par sa qualité virile tenue comme supérieure par la tradition. Deux visions, deux genres, deux milieux bien différents, tout autant que leur réputation sociale seront autant d’obstacles à la relation charnelle et passionnelle qu’ils entretiennent.



Non pas que la tradition ne soit pas en train de, doucement, changer. Binta voit quelques changements dans la présentation des corps et les manières d’être de ses filles, petites-filles et nièces — que, le plus souvent, elle désapprouve. Pourtant, les corps de celles-ci sont aussi marqués. Notamment celui de Fa’iza, traumatisée par les violences qu’elle a vécu à



Les violences de Jos, les meurtres, la pauvreté, l’inefficacité ou le manque d’éducation, l’abandon de sa mère vécu par Reza, les effets délétères de la drogue et de son commerce ainsi que la perte de son fils pour Binta, les politiciens et les policiers corrompus, les jeux politiques, la sexualité honteuse…

Tout est vécu par les personnages de La Saison des fleurs de flamme par les sens ou par la perte de certains sens : des odeurs d’encens ou de sueur, des coups, des douleurs, des larmes, des rêves, du sang… Permettant de vivre ou d'imaginer les non-dits, les ressentis ou encore les interprétations de ceux-ci.



À travers le récit des corps et des sens, Abubakar Adam Ibrahim peint le visage multiple et complexe d’une société et de sa progressive morbidité.

Abubakar Adam Ibrahim, trad. anglais (Niger) Marc Amfreville - La Saison des fleurs de flamme - Éditions de l’Observatoire - 9791032903032 - 23 €