La sexualité des ados : en parler, ce n’est pas si compliqué ?

Yaël Wilson

Fort de son expérience au sein de Fil Santé Jeune, l’auteur déroule son mode d’emploi de manière très progressive.Il commence par des rappels sur la psychologie de l’adolescent et sur le rôle essentiel des adultes dans leur développement.Le livre aborde de manière assez exhaustive les questions de l’intimité, du plaisir, de la première fois, de la présence sur internet, des IST, de la pornographie et de la relation à l’autre, à soi, à son corps.Les chapitres sur la prostitution des mineurs, les pratiques à risque et les sites de rencontre pour adolescents sont très éclairants.Si plusieurs parties peuvent se retrouver dans n’importe quel ouvrage sur le sujet, celui-ci se démarque en reproduisant des témoignages anonymes de jeunes postés sur le forum de Fil Santé Jeune.Le lecteur est ainsi placé face à de réelles questions qui permettent de démystifier certains préjugés. Ce livre peut également être utile aux enseignants dans le cadre de l’éducation à la sexualité.Samuel Comblez – La Sexualité de vos ados. En parler, ce n’est pas si compliqué - Editions Solar – 9782263152306 – 19.50 €