La sexualité et ses mystères : la fameuse première fois...

Ce recueil de nouvelles parfois tendres, parfois cruelles, a pour thème les premières amours adolescentes. Toutes les situations sont traitées : des réussites, des échecs, des découvertes, hétérosexuelles ou homosexuelles, à deux ou plus…







Le titre rappelle bien sûr la série Cinquante nuances de Grey, mais le contenu s’éloigne nettement de la mièvrerie et du pseudo-érotisme du best-seller. Ici, les nouvelles sont écrites par de grands noms de la littérature adolescente française. La diversité des auteurs se reflète dans la variété du style, différent à chaque nouvelle, qui emmène le lecteur de surprise en surprise.





Sur le même thème, on pourra proposer aux lecteurs le roman Une idée fixe (M. Burgess, Gallimard Jeunesse) ou les recueils Des filles et des garçons (Thierry Magnier) et Osez la première fois (M. Minelli ). Seules réserves dues à l’éditeur : la mise en page n’est pas attrayante et la préface d’Alain Héril (animateur sur Fun Radio de l’émission « Lovin » fun ») semble adresser le recueil à un public adulte nostalgique.



Cette introduction didactique s’avère superflue au vu de la qualité littéraire des nouvelles.

Après la vague de new adult qui a inondé les librairies françaises, ce recueil de nouvelles sur « la première fois » n’a pas peur de proposer aux adolescents une littérature érotique. Outre l’éclectisme des styles et des scénarios, on se réjouit de la variété des représentations de l’amour.

