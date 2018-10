La terrible loi de l'adolescence : grandir, et devenir adulte

YOUNG ADUL ETRANGER – Grandir ne va jamais sans quelques chagrins. Vivre, plus généralement. Pour Sally (pour Salvador), le monde vient de s’effondrer en apprenant que sa grand-mère va mourir d’un cancer. Ça, et d’autres contrariétés qui feraient passer une première et sale journée d’école à n’importe qui. Heureusement...





Sal est furieux : son père adoptif, homosexuel, s’est fait insulter par l’un de ses camarades de classe. La réaction ne s’est pas fait attendre : Sal l’a frappé. Élevé dans cette famille américano-mexicaine, il a 17 ans, va au lycée d’El Paso, au Texas. Il fut recueilli quand sa mère mourut d’un cancer : il n’était alors qu’un enfant, âgé de trois ans. Et Vicente, artiste gay mexicain qui l’a adopté fait de son mieux.

Autour de lui, ses amis ressemblent aussi à des gueules cassées : la mère de Sam, sa meilleure pote, est toxicomane, ce qui fait que Sal et Sam passent presque tout leur temps ensemble. Sam, c’est un peu la casse-cou, extravertie, de la bande. Quant à Fito, le troisième larron, il jure avoir la famille la plus catastrophique de la Terre. Et Vicente devient le logeur de ces trois adolescents. Il est top, Vicente.

Mais voici que Mima, la grand-mère de Sally est atteinte d’un cancer, phase terminale. Dans le même temps, Sam est presque violée à l’occasion d’un rendez-vous qui devait être galant. Et pour faire déborder le vase, Vicente décide – après qu’un vieil ami a réapparu dans sa vie – de donner une lettre de sa mère à Sally. Impossible de l’ouvrir...

Car avec elle, avec la violence qui s’est manifestée quand Vicente a été insulté, vient un flot de questionnements sur son père biologique. A-t-il en lui une tendance à la violence, héritée de son père ? Ou cette colère n’est-elle qu’un bac révélateur de l’apprentissage ? Que fait un adulte quand il entre en colère ? Frapper ? C’est avant tout à l’inconnu, de son père, du passé, comme de son avenir, qu’il doit se confronter.

Avec ses courts chapitres, L’insaisissable logique de ma vie donne un tempo entraînant à toute l’histoire du jeune Sal. Ses peurs les plus inavouables, balancés par des instants d’infinie tendresse. Si la famille est au cœur de tout le récit, ce sont la compassion et l’amour qui charpentent tout le texte. Rien de larmoyant, bien au contraire, tout est tissé avec patience et finesse, pour aboutir à cette richesse.

Fort de ses nombreux dialogues, le roman s’entrecoupe également de passages qui tiennent plus du journal intime, alimentant le rythme global. Cela, et la prose qui se retrouvent à travers la traduction, nous offre un livre splendide, chargé d’émotions contraires, sorte d’ascenseur ou de yo-yo émotionnel. L’histoire est magnifique, pleine de courage et de souffrance, le tout dans un certain calme.

Beaucoup d’échanges, de discussions, une action ramenée à l’essentiel des mouvements – et un prix Parent de l’Année à rendre à Vicente, pour sa justesse et sa compréhension. Livre impeccable, de générosité et de chaleur.

Benjamin Alire Sáenz, trad. (anglais) Hélène Zylberait – L’insaisissable logique de ma vie – Pocket Jeunesse – 9782266274821 – 17,90 €