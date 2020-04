La traversée de Pyongyang : à petites foulées dans l'empire de la peur

Apprenez, lecteurs et visiteurs, que par exemple il existe dans les immeubles, les hôtels, un étage fantôme, caché, secret. Un étage qui n’existe pas, interdit et dangereux pour quiconque oserait le visiter même par erreur. La mort est au tournant ! Tel fût le funeste destin de Otto Warmbier qui osa détacher une affiche à l’effigie du Chef suprême. Péché suprême ? Pour le dogme coréen : oui. Puisque le pauvre jeune homme mourut des suites de blessures pour le moins éloquentes.Marc Nexon veut fouler le sol de ce pays fermé à petites foulées de marathonien. Comme beaucoup d’autres qui aiment à courir en des lieux particuliers… singuliers. Dangereux ?En lisant ce récit dans lequel transpire à chaque page toute la peur née d’une paranoïa légitime et justifiée, on comprend, on ressent la pesanteur unique qui pèse sur ce pays.Dès les modalités d’inscription à l'épreuve, l’auteur affronte l’administration coréenne qui ressemble à un rideau de fer : la suspicion n’est rien. L’aversion envers l’espèce journalistique est terrifiante et Marc Nexon ne cache ni cette sourde panique en lui, ni l’impérieuse envie d’y mettre malgré tout les pieds, mêmes chaussés de basket de course.Le journaliste semble habité par quelque chose qui dépasse sa simple personne, son appréhension : la volonté de pénétrer ces frontières opaques et rencontrer le peuple qui y vit. Et de raconter.Le récit est éloquent. On tremble pour lui, d’abord. Mais très vite le sentiment se transforme en une empathie pour le peuple coréen. Ce que vit la population est d’un autre temps. Loin de l’image de ces gens qui courbent l’échine par un respect total né d’une culture millénaire, on rencontre des gens courbés, certes, mais par la peur, l’intransigeance, la délation, la pauvreté (des famines régulières touchent le pays), l’idolâtrie et le culte de la personnalité comme dogme. Le comportement des guides qui accompagne de petits groupes de coureurs est significatif : la méfiance (tout est contrôlé, jusqu’à la pause pipi des coureurs !), quelques fois le mépris et surtout ce sourire affiché en toute circonstance. Le sourire.Tout semble factice, tout est oppressant. Des immeubles fantomatiques et gris en passant par le bitume interminable jusqu’aux bouches d’égouts démesurées. On pourrait aussi évoquer ses terres agricoles qui sont comme un décor de théâtre. Tout est théâtral.C’est ce drame que nous dit Marc Nexon qui aura vécu une aventure troublante jusqu’au bout. Et dont la fin est…terrifiante.Marc Nexon - La traversée de Pyongyang – Grasset – 9782246818892 – 17 €