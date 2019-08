Labiles labyrinthes, à la poursuite d'Ariane et d'Alice

Sylvie Payet

« À l’origine, inspirée par le labyrinthe de la cathédrale d’Amiens, j’ai conçu un labyrinthe et j’y ai mis une personne dedans, sorte de passeuse. Le conte Le mythe du labyrinthe m’est venu et j’ai continué. Dédale en est l’architecture », énonce Ibticem Mostfa, artiste franco-tunisienne, peintre miniaturiste, calligraphe et poétesse. Deux autres figures s’y révèlent : Ariane et Alice.Le conte, inspiré de la mythologie grecque, est une évocation de l’enfance à la maturité d’Ariane. Un livre singulier sur la forme et sur le fond dont le conte initial se trouve en conclusion, en référence à la poésie arabe et à sa lecture de droite à gauche. La démarche est matricielle : « Un labyrinthe accouche d’un autre, c’est une mise au monde à chaque fois. »Chaque poème, présenté dans sa traduction française, est suivi d’une photographie de l’ensemble du labyrinthe puis de détails sur les dessins et les textes insérés.Se révèlent alors la finesse, l’originalité de chacune des architectures habitées avec une précision graphique, dans lesquelles s’enroule et court la poésie des mots en deux langues, le tunisien et le français. Deux langues qui s’influencent, forment pour Ibticem un seul langage et donc une troisième langue.L’écriture n’est pas juxtaposée aux dessins, elle se fond en eux.« Les mots et les dessins me viennent ensemble. » L’entremêlement dessin-écriture remonte à la petite enfance. « À trois ans je confondais écriture et dessins. » De cette confusion est née une œuvre, un voyage poétique qu’Ibticem ne cesse de parcourir.Ibticem Mostfa - Labiles labyrinthes - Editions de la Librairie du Labyrinthe - 9782918397212 - 14 €