Le catalogue Walker & Dawn : la folle épopée de quatre enfants en Louisiane

Quatre amis. Trois dollars. Une montre cassée. Un voyage haletant et loufoque à travers les États-Unis du début du XXe siècle… Rien dans le point de départ de cette histoire ne laissait présager d’une aussi belle aventure, narrée par de jeunes personnages intrépides et attachants. Le tout agrémenté de quelques dizaines d’illustrations à l’air authentique... C’est un grand oui pour cette petite pépite publiée par L’École des Loisirs !







Ils sont quatre : il y a P’tit Trois, l’aventurier et leader du groupe, Eddie, le cerveau, Julie, la raison, et le petit Min, le discret. Après avoir trouvé 3 dollars dans le bayou, ils décident de les dépenser dans un article du célèbre catalogue Walker & Dawn, qui propose tous les produits possibles et imaginables ! Mais au lieu de leur commande, les joyeux compères reçoivent une vieille montre cassée…



S’ensuit une folle équipée de la Louisiane jusqu’à Chicago dans le but de rendre l’objet, peu importent les dangereux obstacles qui se dressent sur leur chemin…





Pour son premier roman, l’auteur italien Davide Morosinotto frappe fort. Il parvient à instaurer une ambiance bon enfant tout en nous immergeant complètement dans le bayou de la Louisiane et le Chicago des années 1900. Les descriptions, les illustrations, le réalisme, les bateaux à vapeur, le jazz, les marais : tout est là pour nous plonger dans une atmosphère à la Tom Sawyer, synonyme d’aventure et d’insouciance.





Les héros du roman ne sont pas étrangers à cela : si tous les quatre ont une personnalité unique et sympathique, leur amitié, forte et touchante, transparaît tout le long du récit et c’est elle qui les mènera au bout de cette aventure. Tous ont un rôle à jouer, et se serviront de leurs forces pour parvenir à la fin de leur quête, tout en affrontant leurs démons personnels – mais ce serait gâcher le plaisir de lecture que de trop en dire…





Quant aux personnages secondaires, ils ne sont pas en reste : tout le long de son voyage, la bande fera les rencontres les plus inattendues, les plus étranges ou les plus dangereuses qui soient. Assassins, arnaqueurs ou autres personnages incongrus sont au rendez-vous, tantôt drôles, tantôt effrayants.





Tous seront les acteurs d’une épopée de 400 pages durant laquelle on ne s’ennuie pas un instant. Il faut dire qu’on se prend très rapidement au jeu, accompagnant volontiers les enfants dans leurs aventures rocambolesques, dévorant les pages à toute vitesse, bien servis par la fluidité du style et la jovialité de la narration.





Narration qui, par un habile jeu de l’auteur, se trouve renouvelée à chaque étape importante du voyage – mais là encore, nous n’en dirons pas plus…



Et l’aventure de se terminer sur une note étonnamment très émouvante, qui ne nous donne qu’une envie : de nous échapper nous aussi de notre quotidien, afin de partir en vadrouille avec nos meilleurs potes au fin fond du pays avec 3 pièces pour seules ressources.





Nous nous devons de saluer également le travail de L’École des Loisirs sur le livre lui-même : pourvu d’illustrations à chaque début de chapitre – pages du fameux catalogue, d’un atlas ou coupures de journaux –, l’objet est superbe et s’exhibe fièrement dans la bibliothèque.





Les amateurs d’aventures à la Huckleberry Finn et ceux qui rêvent de la Nouvelle-Orléans – et les autres – trouveront leur compte dans cette petite perle jeunesse qu’est Le célèbre catalogue Walker & Dawn. Une chose est sûre : nous suivrons avec attention les prochains écrits de Morosinotto.





Davide Morosinotto - trad. Marc Lesage - Le célèbre catalogue Walker & Dawn - L'École des Loisirs -

9782211233682 - 18 €