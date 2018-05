Le championnat du meilleur ours de la forêt est lancé

Fred est un ours solitaire. Tout ce qu’il y a de plus ours. Le champion incontesté du concours du meilleur ours de la forêt. Il habite seul avec ses médailles et ça lui suffit, croit-il. Un autre de ses congénères, tout aussi solitaire, vient s’installer dans la forêt. Il prétend être meilleur que Fred et affirme pouvoir le battre à plate couture lors dudit concours.









Mais le jour de la compétition, Fred a perdu son Grrrrr. Comment va-t-il faire sans son grrrrrognement, puisque c’est la discipline dans laquelle il excelle ? Heureusement pour lui, les autres animaux de la forêt ont bon fond et chérissent leur champion. Ils vont alors partir tous ensemble à la recherche du Grrrrr perdu.



Une histoire d’ours ; on adore les ours (surtout lorsqu’ils sont mal léchés), une histoire de copains qui vont s’unir pour faire découvrir à ces bougres d’ours l’importance de l’adage « l’union fait la force ». Et si celle-ci est nécessaire pour le concours du meilleur ours de la forêt, Fred et son rival semblent ignorer que la puissance physique n’est pas l’unique manière de briller.



Grrrrr ! est un album coloré et joyeux : on en prend plein les yeux et ça fait du bien ! Le texte est accompagné d’un graphisme simple mais furieusement efficace, qui marche aussi bien auprès des petits que des grands. Pas de dessins épurés, mais une profusion et des personnages très attachants qui font de cet album une valeur sûre.



Le point fort de cet album, c’est la joie qui s’en dégage, mais également le message fédérateur sur l’amitié et le partage. Et puis, surtout, on se marre... Parce que, oui, l’histoire est d’abord très drôle, puisque le message passe toujours bien mieux quand il est un peu dissimulé. Que reste-t-il à faire ? Le relire encore et encore pour le plaisir, et bien évidemment le mettre en bonne position dans sa bibliothèque.



À partir de trois ans



Marion Steiner,

Le Merle Moqueur (Paris)



en partenariat avec le réseau Initiales





Rob Biddulph – Grrrr ! – Éditions Milan – 9782745977878 – 12,50 €