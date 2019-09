Le ciel par-dessus le toit : s'échapper des origines de la faute

Le ciel est par-dessus les toits

Si bleu, si calme

[…]

Qu'as-tu fait toi que voilà

De ta jeunesse

Marie Do

Alors, il a emprunté la voiture de sa mère - Phénix – et provoqué un accident. Et aujourd’hui il est conduit en maison d'arrêt pour y être incarcéré en attendant son jugement.Paloma, aujourd'hui bibliothécaire, est toujours la petite fille silencieuse, en retrait du monde et de la vie, n'est plus là pour aimer son frère comme elle l'a fait dès sa naissance pour remplacer leur mère ; et Phénix, incapable d'un pareil amour et ayant toujours refusé de montrer une quelconque émotion à leur égard, pour elle signe de faiblesse. Paloma, non plus, ne l'a pas oublié.Bien avant de devenir cette mère cabossée par la vie, Phénix s'appelait Eliette, une petite fille jolie, talentueuse, sage et adorée de ses parents qui, aveuglément convaincus d'agir pour son bien, avaient projeté d'en faire une célébrité, multipliant les apparitions sur des scènes où elle devait chanter, maquillée et habillée comme une petite femme.Et dans leur naïveté ils ne ressentaient ni la souffrance de leur fille si obéissante, ni les regards malsains que certains hommes portaient sur elle : Eliette fascinait, troublait tous ceux qui l'approchaient.Lors d'une énième représentation, l'enfance d'Eliette va basculer tragiquement. Agressée sexuellement, incapable de demander de l'aide à ses parents, elle va laisser exploser sa rage, sa haine, envers son entourage et la petite fille si effacée, si obéissante, va se transformer en furie. Mais cela ne suffira pas à apaiser sa douleur. Seul un feu salvateur lui permettra de renaître : après avoir incendié la maison familiale, Eliette devient Phénix.Après des années d'errances, une vie marginale, indépendante et solitaire, Phénix se retrouve mère de deux enfants. Persuadée que l'amour exclusif et étouffant de ses parents l'a détruite, elle s'est promis de ne jamais reproduire l'éducation qu'elle a reçue et a décidé de ne jamais enfermer les siens dans la tendresse et l’amour. Elle ne leur manifestera jamais d'intérêt, ne laissera jamais paraître des émotions à leur égard, n'affichera jamais ses faiblesses et ne dira jamais rien de sa vie. Ils doivent être libres comme des oiseaux (Paloma) et forts pour tout affronter (Loup) ! « […] elle leur avait donné des griffes et des ailes mais ça n'avait servi à rien. Ses enfants étaient pétris de sentiments [...]. Ils avaient envie d'être pris dans les bras, qu'elle dise des mots d'amour, [...] ».Ce roman court et concis nous raconte une histoire familiale où l'amour et la haine se côtoient et où la solitude de chacun éclate.Comment et pourquoi cette famille incapable de communiquer paraît si désunie, si abandonnée ? Comment vivre et sortir indemne d'une enfance nourrie de non-dits, d'indifférence et de désamour ?L'art de l'auteur est de faire raconter à chaque personnage son histoire, la manière dont il l'a vécue, en apportant un éclairage différent, une justification. Ou pas.À travers ces récits souvent douloureux, on remonte le temps. Et se pose alors la question de la responsabilité, de l’origine de la responsabilité. Où commence « l'erreur », la « faute » ? Dans l'éducation donnée aux enfants ? Jusqu'où faut-il remonter dans la généalogie familiale ? Comment ne pas reproduire le passé ? Que transmettre alors aux enfants ?Phénix choisit de ne pas donner d'amour à ses enfants, mais est-il possible de faire table rase des sentiments, des émotions ? N'est-ce pas choisir de les enfermer dans une solitude, une détresse proche de la violence ? L'indifférence rend-elle plus fort ?Ce roman bouleverse par toute la poésie et la douceur qui s'en dégagent malgré les liens étranges qui unissent cette famille. On éprouve beaucoup de tendresse et d'attachement pour tous, chacun se débattant comme il peut avec ses traumatismes, sa poésie, sa rudesse sous l'écriture bienveillante de Natacha Appanah.Chacun cherche à se reconstruire, à trouver ou retrouver l'amour en regardant par la fenêtre « le ciel par-dessus les toits ».Le titre de ce roman faisant référence au poème écrit par Verlaine, trouve ici tout son sens.[Ndlr - Ce jour, le titre de Natacha Appanah est en lice pour Prix littéraire Patrimoines de la Banque Privée BPE 2019, le Prix Renaudot, le Prix Renaudot des lycéens, le Prix Goncourt, Le Prix Goncourt des lycéens]Natacha Appanah – Le ciel par-dessus le toit – Gallimard – 9782072858604 - 14,00 €