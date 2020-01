Le consentement : le règne des puissants prend fin

F. Bernhardt

Psychologue clinicienne

Les pédophiles se comportent rarement comme des violeurs, c’est dans un mouvement de « séduction » dans son acception la plus étymologique, conduire à soi, que se tissent les rets de la prise de pouvoir de l’adulte sur sa proie. Car sauf à le tuer, il va falloir en faire un complice, le faire taire, le persuader de l’unicité du lien bien souvent incestueux, le faire entrer dans un mensonge stratégique où, seuls contre le monde entier, l’enfant et l’adulte vivent une histoire d’amour.Vanessa Springora décrit précisément ce mécanisme d’emprise, l’isolement dans lequel se retrouve cette jeune fille de 13 ans, qui peu à peu perd tout ancrage dans sa vie de collégienne, où à l’heure du goûter elle se retrouve avec la verge d’un homme de 50 ans dans la bouche.Elle cesse de fréquenter les jeunes de son âge avec lesquels elle ne partage plus rien, s’éloigne de sa mère qui ne mesure pas qu’elle est en train de se détruire dans cette relation, elle devient la chose de cet homme en se croyant sujet, en se croyant unique dans l’illusion d’être devenue princesse après s’être vue crapaud.L’homme qui la séduit lui interdit de lire ses livres qui briseraient l’illusion qui la berce. S’y révélerait l’amère vérité, les corps d’enfants sont interchangeables, ils se monnayent dans des contrées lointaines, elle n’est ni singulière ni irremplaçable. Elle est un objet dans les mains d’un homme pour qui une femme de 20 ans est une fleur fanée.En bravant l’interdit des contes de fées, Barbe bleue interdisait aussi d’ouvrir la porte de la chambre rouge, Vanessa découvre qu’elle n’est rien d’autre qu’un corps.Cette chosification dont elle prend brutalement conscience brise le « charme », elle ouvre la porte à des ressentis qui font effraction, crises d’angoisse, états dissociatifs où se perd la conscience d’être soi, sentiment paranoïaque d’être regardée par tous comme un monstre, peur de l’autre, peur de sortir de chez soi...Qui peut encore dire en 2020, après l’affaire Dutroux, après les infamies d’Outreau où les erreurs judiciaires font oublier que des enfants ont été violés, après les milliers de témoignages contre les pédophiles de l’église, que ces épisodes de vies volées, violées, ne laissent pas de trace ?Les cabinets de psy résonnent de cette longue plainte des enfances déchirées.La sexualité des adultes abusés dans l’enfance, la capacité à être dans un lien amoureux, le sentiment d’être capable de protéger ses enfants s’en trouvent durablement entravés et souvent pour toujours : ils resteront des êtres bancals.Les pédophiles ont souvent — toujours ? – eux-mêmes été des victimes dans leur propre enfance, c’est bien l’érotisation du corps de l’enfant dans les bras d’un adulte qui nourrit la pulsion sexuelle de l’ancienne victime devenue ce criminel adulte, car oui, il s’agit d’un crime.Par quelles curieuses circonvolutions de l’esprit faudrait-il absoudre de la loi commune les auteurs de romans autobiographiques qui racontent leurs crimes d’une plume leste ?Par quelles autres circonvolutions faudrait-il que les éditeurs, les animateurs d’émissions littéraires se soustraient à leurs devoirs de ne pas contribuer à l’apologie d’un crime ?Si tout peut devenir un objet artistique encore est-il indispensable de savoir d’où émane la voix et ce qu’elle veut nous dire.Les bienveillantes transforment la shoah en œuvre d’art sans jamais que l’on y décèle l’apologie du régime nazi.On ne peut pas défendre M. Matzneff au nom de la liberté de l’art et le ton badin de l’interview de M. Pivot est, pour toujours espère-t-on, l’expression d’une nauséeuse complaisance.Il demeure que la parole de Mme Springora est une parole politique, car elle dit fermement, avec toutes les voix de femmes qui s’élèvent actuellement, que le règne des puissants prend fin, que ni les grands hommes politiques, ni les figures de la finance, ni les artistes du livre, du cinéma ne peuvent se saisir du sexe des enfants, des femmes pour en tirer un plaisir qui fait fi des lois, mais qui fait surtout peu de cas du sujet et abime le destin intime.L’enfant, l’adolescent vierge ne sait pas à quoi il consent, son consentement est biaisé par son ignorance de la sexualité. Et lorsqu’ayant consenti, il se remet maintes fois entre les mains de son agresseur, il ignore les symptômes multiples qui contrarieront sa vie d’adulte... il ne sait toujours pas à quoi il a consenti.Ce que nous dit Vanessa Springora, c’est que ce consentement était un marché de dupe entre un adulte à la cécité éternelle et une jeune fille qui se brûlera les yeux lorsque lui apparaitra la vérité.