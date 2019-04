Le double était parfait : à la recherche du Kierkegaard perdu

Plusieurs symptômes étaient manifestes : le besoin d’habitudes et de routines, la difficulté à sociabiliser, et parfois, ce qui était interprété comme un manque d’empathie. La réalité est que Daniel souffre d’un syndrome d’Asperger, et qu’il avait eu – peu ou prou — la chance d’échapper à un diagnostic clinique.Grâce à l’intervention d’une amie, il est parvenu à obtenir un emploi dans le centre de recherche dédié au philosophe né à Copenhague. Mette Rasmussen compte probablement parmi les rares personnes en mesure de comprendre Daniel. Mais à son décès, c’est un homme plus seul encore qui reste — incapable d’exprimer son chagrin.Par manque de vocabulaire émotionnel pour ce faire. Or, la mort de l’une coïncidence étrangement avec la disparition d’un manuscrit, préservé à l’abri d’un coffre-fort. Il s’agissait des seuls poèmes conservés du philosophe, que Daniel avait traduits. Comme il ne se sert pas des ordinateurs, l’unique copie de sa traduction est sur papier. Et bien entendu, a disparu elle aussi…Le lien entre les deux événements va emporter le traducteur, originaire des États-Unis, aux côtés de l’inspectrice Ingrid Bendtner. Le Centre est une clé essentielle, dont les codes restent à déchiffrer pour elle.Il y a, indéniablement, quelque chose de Fred Vargas chez Thom Satterlee : l’envie d’une intrigue qui soit autre chose que la violence et le crime, quelque chose que l’on devait à Umberto Eco, où l’intelligence et la complexité des personnages rendent tout le récit plus dense. Ici, histoire ancienne et monde moderne se retrouve, à un confluent inattendu.Et comme les passages secrets et les salles secrètes alors ignorées ne manquent pas, on prend plaisir à suivre un parcours qui aligne les découvertes et les surprises.D’autant qu’en contrepoint de cette traduction volée, c’est le comportement du personnage lui-même qui est affaire de traduction. Daniel est sans cesse en recherche de la meilleure compréhension des réactions que ses interlocuteurs peuvent avoir. Un aller-retour épuisant, certes, mais qui renforce les niveaux de lecture possible.Au cœur de ce roman, les liens toujours complexes — et ici, rendus plus ardus encore — entre le langage et les relations. En somme, nous remontons le courant, pour aboutir aux origines de ce que Kierkegaard avait lui-même théorisé — et que l’on admet aujourd’hui comme les bases de l’existentialisme. Comment vivre en tant qu’individualité, tout en s’intégrant dans une réalité multiple, appartenant à chacun des individus qui l’animent.Délicieux.Thom Satterlee, trad. anglais (US) Carla Lavaste — Le double était parfait — Calmann-Levy — 9782702163399 – 20,90 €