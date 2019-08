Le garçon qui aimait : grandir et se métamorphoser

Pauline Wabant

Les deux voisins se rencontrent au bord d’un étang. Ils ont peu de points communs mais chacun respecte le goût de l’autre. Ils découvrent alors les premières sensations de l’amour. Aurèle décrit dans son carnet les pensées incessantes, les battements de cœur qui s’accélèrent, les papillons dans l’estomac, les mains moites…Cette pièce est une ode à la contemplation qui n’ennuie jamais son lecteur/spectateur. Le texte aiguise la curiosité et donne envie d’observer les détails de la nature et des comportements humains.Les très jeunes personnages vivent leurs premières émotions et se détachent de leurs parents. Peu à peu, les larves de grenouille qu’observe Aurèle se transforment, métaphore l’entrée des adolescents dans le monde adulte.Ce récit tout en douceur, facile à appréhender, est plein de vie et de traits d’humour.Julie Rey - Le Garçon qui aimait - l’école des loisirs – 9782211238366 – 7 €