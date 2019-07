Le géant, la fillette et le dictionnaire : les ogres aussi ont des devoirs !

Carine di Matteo



Sous sa plume surgissent, d’une forêt sombre et mystérieuse, un marchand du XVIIIème siècle et son âne aux paniers remplis de dictionnaires. Le commerçant hésite à s’arrêter devant l’immense chaumière qui se profile devant eux quand, soudain, la porte s’ouvre et laisse apparaître un géant. Le marchand panique et s’enfuit à toutes jambes en hurlant à l’ogre. Jusque-là, le géant pensait seulement être un éleveur de moutons, doué pour le tricot, mais un ogre ? Il ne connaissait pas ce mot.Heureusement pour lui, le marchand si pressé de s’en aller a laissé tomber, dans sa panique, un dictionnaire. Le paysan saisit l’ouvrage et découvre que les ogres mangent des enfants. Il n’y avait jamais pensé. Par curiosité et par gourmandise, il décide d’essayer. Il va aller chercher sa proie dans les bois…Sous les habiles coups de pinceaux de Stéphane Poulin qui compose un univers captivant et coloré, la nature devient intimidante. Une fillette est assise contre un arbre, le géant la capture. Elle va dès lors ruser pour ne pas se faire cuisiner.Mais elle choisira de sauver le géant, lorsque, vers la fin du livre, il sera menacé d’être arrêté par les soldats du roi pour avoir mis la vie de l’enfant en péril. Elle expliquera sa décision en disant qu’elle préfère régler ses problèmes toute seule.Il faudra sans doute revenir sur ce propos rapide avec les enfants de 6 à 8 ans à qui l’histoire est destinée. Les deux personnages basculent, eux, peu à peu dans une histoire d’amitié. Et les couleurs de Stéphane Poulin redeviennent lumineuses.Parce qu’au fond, chacun sait que derrière un géant se cache surtout un grand enfant attachant.Jean Leroy, ill. Stéphane Poulin - Le géant, la fillette et le dictionnaire – l’école des loisirs – 9782211231909 – 15 €