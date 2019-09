Le ghetto intérieur : l'impossible exil

Il y a des évènements, de temps en temps, qui renouvellent ce que nous sommes capables d'imaginer, qui amplifient le domaine du possible jusqu'à des limites que personne auparavant n'avait supposé qu'on pouvait atteindre

Vicente Rosenberg arrive en Argentine en 1928, pressé de quitter la vieille Europe et le poids que représentait pour lui sa famille. Très vite, il fait sienne sa nouvelle vie en Amérique du Sud. Il tombe amoureux de Rosita, il l'épouse, ils ont trois enfants. Il tient un magasin de meubles qui fonctionne bien sans lui demander trop d'efforts. Vicente Rosenberg a tout pour lui lorsqu'éclate la guerre en Europe.Malgré la montée de l'antisémitisme qui leur fait courir des risques croissants, sa mère, son frère, la femme de celui-ci et sa sœur n'ont pas voulu le rejoindre en Argentine. Mais Vicente a-t-il vraiment suffisamment insisté ? Désirait-il vraiment de leur présence, à Buenos Aires, dans le fond ? « Même s'il lui a écrit, il y a des années, qu'il fallait qu'elle quitte Varsovie, même s'il lui a écrit qu'il voulait qu'elle vienne s'installer avec nous à Buenos Aires, il n'a jamais fait vraiment quelque chose pour que ça arrive. Il le sait. »Parce qu'ils sont juifs, sa mère et son frère sont enfermés dans le ghetto de Varsovie. Dès lors, les nouvelles, par la voie des lettres que lui envoie sa mère, se font rares et la culpabilité s'installe dans l'esprit et les entrailles de Vicente. Il fait son possible pour se tenir à distance des effroyables nouvelles qui parviennent d'Europe et de Pologne, mais ne peut s'empêcher de questionner la nouvelle identité qu'il s'est forgée en Argentine.« Comme tous les juifs, Vicente avait pensé qu'il était beaucoup de choses jusqu'à ce que les nazis lui démontrent que ce qui le définissait était une seule chose : être juif. » Un peu plus loin : « En 1941, être juif était devenu une définition de soi qui excluait toutes les autres, une identité unique : celle qui déterminait des millions d'êtres humains - et qui devait, également, les terminer. »Pour chasser ses interrogations, pour ne plus penser, pour ne plus imaginer ce qui a lieu à des milliers de kilomètres, Vicente s'enferme dans le silence, dans un ghetto intérieur donc, y compris vis-à-vis de sa famille. « La moindre considération pour un être humain lui semblait comme une insulte à ... à quoi au fait ? à la situation de sa mère ? à sa souffrance ? - à sa mère ? »Le roman de Santiago H. Amigorena est remarquable en ce qu'il explore avec pudeur une autre forme de violence engendrée par la guerre et la Shoah - celle exercée sur les survivants - et qu'il redonne la parole à un homme qui en avait été privé, victime lointaine mais ô combien réelle.« Ne pas penser n'est qu'une autre manière de penser », rappelle justement le narrateur.Et la parole littéraire, en apparence si vaine et impuissante au regard de l'ampleur de l'évènement, devient malgré tout nécessaire.Santiago Amigorena - Le ghetto intérieur - POL - 9782818047811 - 18 €