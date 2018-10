Le grand combat : s'éveiller au monde et sortir des ghettos

ESSAI - Ta-Nehisi Coates s’est fait connaître en France grâce à la traduction d’un texte paru en 2015, Une colère noire. Lettre à mon fils, mais c’est Le Grand Combat qui a été publié en premier aux États-Unis, il y a maintenant dix ans : c’est bien par lui qu’il faut commencer pour comprendre le cheminement de la pensée de l’auteur, l’un des initiateurs du mouvement Black Lives Matter.

Né à Baltimore en 1975, Coates est journaliste et vit désormais à New York. Il a fait du combat des Noirs américains l’un de ses principaux sujets de réflexion, de questionnement. Le Grand Combat n’est pas une somme de faits historiques relatant les mouvements de lutte pour les droits civiques des Noirs. C’est en partant de sa propre jeunesse et de la vie de son père, militant au sein des Black Panthers et éditeur autodidacte, que Coates retrace pour nous ce que signifie vivre dans un quartier noir dans les années 1970-1980 à Baltimore, quand apparaissent simultanément le crack, les armes à feu, le hip-hop...



Au sein d’une famille recomposée et atypique, le point d’appui est donc Paul Coates, qui veut sortir ses enfants de leur ghetto social et intellectuel en misant sur l’éducation politique, la lecture, la conscientisation de leur histoire en tant que Noirs.





Armé d’une plume nerveuse et maniant aussi très bien l’ironie, y compris contre lui-même, Coates nous raconte une adolescence qui n’a pas été de tout repos. Les conseils que lui prodigue son père pour s’en sortir jour après jour dans un environnement où les batailles rangées entre gangs sont quotidiennes vont l’aider à peu à peu se forger un caractère d’acier et des convictions profondes. La découverte des premiers rappeurs et la lecture des auteurs publiés par son père vont parachever ce travail d’éveil indispensable.



Respectant une chronologie de la mémoire, ce livre passionnant nous fait mieux comprendre de quoi est faite l’Amérique aujourd’hui, et qui est cette nouvelle génération d’intellectuels noirs plus radicaux, plus connectés que leurs aînés.





Laurence Grivot,

Au Moulin des Lettres (Épinal)





Ta-Nehisi Coates, trad anglais (USA) Karine Lalechère - Le grand combat - J'ai Lu - 9782290148501 - 7,20 €