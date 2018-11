Le Petit Bon Usage : Grévisse, so much à l'avant-garde

LANGUE FRANÇAISE - Parce que lorsque le doute vous étreint à l’idée de bien accorder ce fichu participe passé dans la subordonnée relative, alors que le verbe est transitif certes mais visiblement attributif dans son usage, oui mais enfin tu vois bien que là, la conjonction de subordination, oui mais ton pronom personnel… Il faut que cela cesse. Alors que l’un est sur son smartphone, et l’autre sur son pad en train de vérifier, la sentence tombe, le silence se fait : Grévisse a parlé.

Que les fâcheux, les approximatifs et les ergoteurs se taisent à jamais : vous y trouverez la règle dûment énoncée, des définitions de notions, qui vous aideront à rédiger une lettre de réclamation aussi inoubliable qu’irréprochable à votre contrôleur des impôts pour lui assurer que vous n’avez pas la télévision. Et que votre langue en témoigne, assurément.



Dans la lignée des indispensables, entre Bled, Bescherelle, dictionnaires de poche ou pas, Le Petit Bon usage aura sa place de choix. Vraie bible de grammaire, segments clairement définis, chacun exposant les règles, les usages actuels dans la langue, illustrées par des citations d'auteurs dont les noms nous sont très familiers. Un format et poids qui le laissent très maniable et endurant (couverture cartonnée).