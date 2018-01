Le petit livre pour parler des sans-abri : devenir solidaire

Ce petit livre citoyen accessible à partir de sept ans, rédigé par le Docteur Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social, Sophie Bordet-Pétillon, auteure et journaliste et illustré avec sensibilité par Rémi Saillard est essentiel.

Remarquable par son exhaustivité, sa clarté et sa simplicité, rigoureux dans sa construction, il offre des repères immédiats, des réponses sans ambiguïtés à des questions d’enfants justement formulées et permet au jeune lecteur, comme à ses parents, de mieux comprendre pourquoi certaines personnes n’ont pas le choix de vivre dans la rue.



Il évite tout jugement hâtif, éloigne les idées reçues sans d’autre parti pris que d’aider chacun d’entre nous à bâtir une société plus solidaire et plus respectueuse des droits humains.



Réalisée en collaboration avec des élèves de primaire, la quarantaine de questions retenues dans l’ouvrage aborde tout à tour, l’exclusion, la pauvreté, la précarité, évoque les multiples raisons qui poussent des hommes et des femmes, des jeunes et moins jeunes, étrangers ou non, à se retrouver sans abri, dépossédés de tout, dépossédés d’eux-mêmes.



Les réponses formulées sont explicites, détaillées, légitimes. Certains passages mis en exergue en couleurs permettent au lecteur de s’imprégner d’emblée des valeurs essentielles que le livre délivre : tolérance, bienveillance, hospitalité, générosité, engagement.



Par ce jeu de couleurs, il les repère vite et facilement. Pour les faire siennes ensuite et changer le regard qu’il porte sur les exclus de la société.



Associé à des témoignages de personnes sans-abri, complété par des focus sur des mots de vocabulaire incontournables à ce sujet (SDF, Samu social, ATD Quart-Monde, Fondation Abbé Pierre, banques alimentaires, réinsertion), le texte principal se fortifie et au-delà de rendre compte objectivement de la réalité de cette situation, il incite à réagir, donne la possibilité à chacun d’agir, de s’engager, de lutter contre la misère ordinaire de notre société moderne.



Enfin les illustrations, imprégnées de vivacité et de douceur, attachantes et poétiques, n’éloignent jamais même lorsqu’elles évoquent la solitude, les bidonvilles, les contrôles policiers, la puanteur ou la violence. Rémi Saillard emprunte un chemin habile et très personnel pour décrire la pauvreté. Une pointe de drôlerie, une fine tendresse, une mine de petits détails créent une réelle proximité avec le livre et interpellent avec émotion et profondeur.



Une invitation stimulante et réussie à voir au-delà, à dépasser le malaise ou l’inquiétude qui hantent les jeunes enfants face à l’exclusion et à la pauvreté et à devenir acteur convaincu d’une société plus humaniste.



Parents, enseignants, lecteurs de tous âges, ne passez pas à côté !





Xavier Emmanuelli/ Sophie Bordet-Pétillon/ Rémi Saillard - Le petit livre pour parler des sans-abri – 9782747088244 - Bayard Jeunesse – 9,90 euros