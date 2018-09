Le pirate des glaces, aventures en Suède

ROMAN JEUNESSE - Miki et Siri vivent avec leur vieux père dans une contrée boréale. Depuis toujours, elles connaissent la légende du Corbeau des neiges, un navire pirate qui enlève des enfants pour les envoyer dans la mine du terrible Fatalitas. Lorsque sa petite sœur est kidnappée, Siri se lance dans une quête désespérée pour la retrouver, tandis que la mer est peu à peu prise par la glace.

Bonnes et mauvaises rencontres émaillent cette aventure, que la narratrice de 10 ans raconte dans une langue très précise. Un soin particulier est apporté à la description de cet univers âpre et de ses habitants. Certains survivent comme ils peuvent, d'autres prélèvent dans la nature bien plus que nécessaire et maltraitent les autres créatures vivantes. Ces derniers éveillent chez la courageuse héroïne une conscience écologique.Le ton général assez sombre dresse un monde sans manichéisme. Les péripéties s'enchaînent sans pause, jusqu'à une fin heureuse qui permet de respirer enfin.Cette histoire fut d'abord le traditionnel feuilleton radiophonique de Noël 2012, genre très prisé en Suède. Suite à son succès (les critiques l'ont comparée à Astrid Lindgren), Frida Nilsson a retravaillé le récit pour le transformer en roman. L'évolution de ce texte explique sa puissance d'évocation visuelle et ses courts chapitres rythmés, parfaits pour une lecture à voix haute.Un roman d'aventure qui sonne déjà comme un classique.

Clara Delmas

Frida Nilsson, trad. suédois Ludivine Verbèke - Bayard Jeunesse - 9782747071314 - 14.90 €