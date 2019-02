Le ruban rouge : à hauteur d'adolescence, faire face à l'horreur

Adeline Quéru

Dans l’atelier de couture, elle va tenter de survivre tout en cousant de magnifiques robes pour les femmes des officiers. Elle évoque ses souvenirs, qui la maintiennent en vie, et fera tout pour aider son amie, Lily, qui raconte de belles histoires d’avant leur captivité.Dans ce roman très émouvant, l’auteure décrit avec réalisme la vie dans un camp de concentration. Au travers des yeux de l’héroïne, l'horreur des fours crématoires, des baraquements aux conditions d’hygiène épouvantables, des maladies.Et Le ruban rouge questionne aussi les instincts et les valeurs de l’être humain : jusqu’où est-il prêt à aller pour survivre ? Ella se pose ainsi beaucoup de questions sur ses agissements et sur ceux des personnes qu’elle croise au long de l’histoire – notamment la gardienne allemande, qui la prend en amitié mais refuse de voir les horreurs commises.Le contraste est extrêmement fort entre l’atelier, avec ses tissus luxueux, et la vie dans le camp où la survie est presque impossible. Le livre se termine sur un happy end peut-être trop optimiste et improbable, mais qui adoucit la noirceur du récit sans minimiser les atrocités historiques.Lucy Adlington, trad. anglais (GB) Catherine Nobokov - Le ruban rouge - PKJ - 9782266278751 - 16.90 €