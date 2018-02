Le sacrifice des mères pour l'âme de leur enfant mort

Jusqu’où peut aller une mère pour faire revenir à la vie son enfant happé par une faucheuse aussi injuste que cruelle ? Quel sacrifice peut-elle consentir ? Dans un album saisissant, les argentins Laiseca et Chimal signent deux contes macabres effroyables et fascinants, sublimés par les encres de Nicolas Arispe.





La mère et la mort reprend un conte d’Andersen. La mère prend la route, suivant la Mort qui a emporté son enfant et au cours de ce calvaire, paiera son tribu aux paysages traversés : à chaque étape d’un chemin de croix qui n’aura rien de rédempteur, elle laissera yeux, bras, jambes. Et la mort lui rendra son enfant, âme à jamais enfermée dans un corps mort.

Le départ est celui de cette mère ayant perdu son enfant lors d’un tremblement de terre. Sa supplique hurlante fera se raviser les dieux, qui lui rendront son enfant dans un corps condamné éternellement à la souffrance et aux hurlements partagés.

Chaque trait d’Arispe est un scalpel dans une plaie béante. Terrible et fascinant, foisonnant, éperdu de références à l’art européen, aux pratiques macabres africaines et sud américaines, on retrouve sous le trait Brueghel, Dix, Bosch, Friedrich comme autant d’éléments familiers et inquiétants, qui nourrissent la certitude malgré tout paradoxalement tranquille et sereine d’une fin inéluctable.





Pour faire se réunir dans une sidérante double page centrale les deux contes, dans un jeu de miroirs déformants, pour créer, suis je la seule à la voir, une Vénus mythique, corps totem à jamais stérile.





Alberto Laiseca, Alberto Chimal, illustrations Nicolás Arispe - La Mère et la Mort / Le départ - trad. Geoffrey Durand - Editions Le Tripode - 9782370551481 - 23 €