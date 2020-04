Le sel de tes yeux : te rencontrer, peut-être

Clémence de Blasi

Sarah existe bel et bien : Fanny Chiarello l’a croisée un jour, alors que la lycéenne courait, près des terrils jumeaux de la base 11/19. Elle l’a prise en photo, mais n’a pas pu lui parler. Depuis, elle ne cesse d’y penser.L’écrivaine tente de retrouver la jeune fille, sans succès. « C’est à croire que tu es toujours à l’endroit exact où je ne suis pas. Je ne t’en fais pas le reproche. Je te souhaite d’être aussi insaisissable que le vent », lui écrit-t-elle dans ces pages en forme de chant d’amour puissant.Sarah devient son amie, sa soeur de papier. Les mots qu’elle lui adresse sont entremêlés de fiction. On y voit Sarah se déployer, apprendre à tenir tête, résister. Trouver consolation dans la lecture et l’écriture, aussi, quand tout tremble autour d’elle. Leurs deux solitudes se croisent de très près, sans jamais se rencontrer.« Dans les moments où l’espèce humaine me désespère, penser que tu existes m’apaise », constate l’écrivaine. « Bien que nous ne nous connaissions pas, et peut-être pour cette raison même, je me sens plus proche de toi que de quiconque. » Une danse silencieuse s’esquisse entre ces deux femmes originaires du bassin minier. Elles auraient tant à partager.La narratrice connaît bien toutes les étapes par lesquelles Sarah doit passer pour s’affirmer, conquérir sa liberté. Si seulement elle le pouvait, elle lui dirait qu’elle n’est pas seule, qu’elle a le droit d’être ce qu’elle est. Qui sait si elles ne finiront pas, un jour, par se trouver…Fanny Chiarello - Le sel de tes yeux - L'Olivier - 9782823615944 - 17 €