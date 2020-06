Le syndic : folle histoire d'Européens - Prix Mieux comprendre l'Europe

Dans cet ouvrage, Gonzague Dejounay tente un exercice métaphorique en comparant l’Union Européenne à une copropriété. Cet immeuble comme n’importe lequel est administré par un syndic qui commande à un observateur une étude pour la modernisation de l’ensemble.Ce dernier voit comment dans l’immeuble la circulation est libre et les portes des appartements presque toujours ouvertes. On lui rapporte des incidents qui ont marqué la structure par exemple une inondation qui fait référence à la crise des subprimes. Il assiste aussi pendant sa visite à un grave incendie faisant référence à la crise des gilets jaunes.C’est pour lui une structure fragile, mais rien n’est perdu et la restauration et surtout la modernisation de l’ensemble est une urgence.Cet ouvrage est une analyse originale de la situation de l’Europe. Il décrit bien la complexité de l’organisation des institutions européennes et de toutes les ramifications géopolitiques que cela engendre. Il faut savoir lire entre les lignes et avoir une certaine connaissance de la structure et des questions de l’UE.Gonzague Dejouany – Le syndic : une folle histoire des Européens — 9782812201196 — Ramsay — 19 €