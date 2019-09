Le terroriste joyeux : “La vie est une chose trop importante pour être prise au sérieux”

Le Terroriste joyeux : Un dialogue. Deux personnages : un présumé terroriste face au policier qui l'interroge. Le premier est cueilli à la frontière, à sa descente de l'avion, transportant des explosifs. Sa défense : il n'a fait que les transporter pour son cousin, en échange d'un peu d'argent. Les autorités n'avaient qu'à lui demander de remplir préalablement un formulaire !

Car il faut avoir une patience de moine shaolin pour supporter les syllogismes et logiques farfelues de ce terroriste revendiqué au comportement très … « citoyen ».Texte jubilatoire et en même temps inquiétant. La littérature interroge, fouille, et dans ce dialogue loufoque mais terriblement sensé nous plonge dans une sorte de quatrième dimension. Or cette dimension est tout sauf paranormale : l'ère à laquelle nous vivons est dénuée de bon sens, d'humanité et nous propose un prisme de choix très étriqué ; le terrorisme comme outil de communication est le viatique utilisé par ce drôle de terroriste plein de malice.La discussion devient donc insensée, sens dessus dessous, jusqu’à nous dévoiler les méandres de l’absurdité : celle du monde qui est, celle du monde qui vient. La joute verbale entre les deux personnages devient polémique verbale et sémantique, maniant le désordre géopolitique pour mieux nous éclairer sur l’état de ce monde complètement aberrant, inconséquent et même (j’ose le qualificatif) grand-guignolesque .Le terroriste joyeux est un texte aussi drôle que dérangeant, aussi ubuesque qu’intelligent, et nous redonne goût à la salvatrice expérience subversive.Il s’agissait de dire l’innommable. Mais sous quel angle sans tomber dans un énième essai? Et bien vous tenez entre vos mains le texte idéal, parce qu’il nous éloigne de l’absurdisme c’est-à-dire du pessimisme.Et, comme Rui Zink, citons Oscar Wilde : « La vie est une chose trop importante pour être prise au sérieux ».Rui Zink, trad. portugais Maïra Muchnik – Le terroriste joyeux, suivi de Le virus de l’écriture – Editions Agullo – 9791095718604 – 14.90 €