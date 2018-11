Le Tout Va Bien 2018 : faits divers, le potentiel érotique de mon titre

INSOLITE - Les éditions du Tripode publient depuis 2014 un annuel catégorie caramel beurre salé, bêtise de Cambrai, chocolat de Noël avec liqueur illicite en son cœur. Le Tout Va Bien 2018 vous enchante par l’absurdité poétique et la puissance romanesque du réel, tout cela contenu dans le plus insignifiant qu’il soit : le titre de faits divers. Et cela nous permet de saluer au passage ces confrères qui ont ces éclairs de génie.





On se souvient des gloussements grinçants qu’avait provoqués le titre, déjà paru au Tripode, de Didier Paquignon, Le coup du lapin. Un enchantement absurde, quand le réel excède le romanesque, illustrant des faits divers tout ce qu’il y a de plus avérés. C’est d’ailleurs lui qui signe la couverture du Le Tout Va Bien 2018, mis en scène par Adrien Gingold et Frédéric Martin.

Florilège non exhaustif de titres de faits divers parus dans la presse de 2018, la succession crée l’effet : on ne peut que constater à quel point des mots, parmi les plus prosaïques et simples, sont capables de créer une image mentale immédiate d'une puissance cinématographique, qui dépasse souvent le simple quotidien dans sa violence, son absurdité ou sa poésie.



Du grotesque, du sidérant, du sexy, de l'effroyable, de l'irrésistible, du poufpouf, du gniarfffff, par le bisaïeul du message à maximum 140 caractères. L'ellipse, façon serpe.Et cela donne une irrépressible envie de plonger dans les archives en ligne des magazines sourcés, poussés par une curiosité sidérée.



Piles : #revequejeteleprete et #arretedegloussertuesgrotesque.





Parmi les plus appréciés de la rédaction :



Des jambons examinés par IRM - Libération (mais enfin pourquoi faire ???)

Brest : du sursis pour l’unijambiste qui roulait alcoolisé, sans permis et à contresens (oui, là, on s'incline, mais ça commence à faire beaucoup)

Il oublie le rond-point et décolle - Moniteur automobile ( « Vers l’infini et au delà », pardon je m’égare)

Un chirurgien reconnaît avoir gravé ses initiales sur le foie de ses patients au Royaume Uni (non, mais sérieusement ???)

Un couple de français tente de voler une gondole à Venise, mais coule avec. (comment s’appelle ce sentiment diffus de honte que l’on éprouve à la place de quelqu’un ? Vous voyez là ?)







Au final, prendre un papier, un crayon aiguisé : « Idée pour moi-même : pour Noël m’offrir me faire offrir Le Tout Va Bien 2018 ».

Et cela ira de tout façon mieux après sa lecture, que vous enchainiez les pages, ou que vous le picoriez.





Adrien Gingold et Frédéric Martin - Le Tout Va Bien 2018 - Le Tripode - 9782370551795 - 9 €