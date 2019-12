Le vieux paysan et la punkette : c'est pas tous les jours facile

Alexandra Oury

Celle de Guillaume Alleaume tout d’abord, 56 ans. Un accident de voiture en état d’ivresse l’a laissé boiteux et l’a obligé à vendre la ferme familiale pour rembourser les frais médicaux du couple qu’il a percuté. « J’avais été la séquence finale d’une histoire deux fois séculaire, je n’en ressentais aucune amertume » indique-t-il simplement. Fils unique, le dernier d’une « lignée de bouseux expansionnistes », il décrit de quelle manière il a traversé les dernières décennies. « Bien élevé, gentil et tout, le Guillaume, mais pas taillé pour la ferme. »Après son accident, comme il vit seul et diminué dans un pavillon du village, les services sociaux lui octroient une aide ménagère : Dorothée Marcoule, 35 ans, l’autre voix du roman.Tatouages, piercings et cheveux noir corbeau, elle « ne correspond pas à l ’image normative qu’on se fait de la femme de ménage ». Lesbienne en rupture avec sa famille, originaire d’une petite ville sinistrée du Nord - Pas de Calais — « Cafard city » — elle a mené une longue existence de routarde avant de se lancer dans une « nouvelle vie rurale et gériatrique ».« Trouver les passerelles entre un croulant rural et une punk à peine assagie, c’est pas tous les jours facile », mais le rock’n’roll dont Guillaume est féru depuis l’adolescence va jouer ce rôle entre eux.De visite en visite, le lien se tisse autour de la musique et chacun se raconte peu à peu. À travers leurs regards, lucides et sans complaisance, c’est tout un monde rural que l’auteur donne à voir.Doté d’une vraie plume et d’un sens aigu de l’observation, Francis Demarcy connaît son sujet. Né en Picardie en 1960, dans une famille d’agriculteurs, il a été paysan comme son personnage et reste passionnément épris, comme lui, de rock’n’roll.Francis Demarcy - Fin de race - Labyrinthe - 9782918397243 - 18 €