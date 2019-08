Leonard de Vinci : 5 livres pour explorer l'histoire d'un génie universel

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Un splendide livre, de l’auteur et critique d’art italien Alessandro Vezzosi. Fondateur du Museo Ideale Leonardo da Vinci, créé en octobre 1993 au cœur de Florence. Il revient sur l’ensemble des peintures réalisées dans un ouvrage d’une immense érudition. Des illustrations magnifiques permettent, par un souci du détail, de découvrir les chefs-d’œuvre comme jamais. Une somme incontournable.Une bande dessinée ludique au dessin clair et simple, voici comment aborder avec les plus jeunes la biographie du Maestro. Retraçant le parcours protéiforme, c’est tout à la fois l’histoire des idées de la Renaissance et la curiosité constante de De Vinci que l’on découvre. Une approche de ses talents racontée avec intelligence.Plus pédagogique, voici une autre manière d’aborder le travail de Leonard de Vinci. Dix chapitres richement illustrés, avec une dimension documentaire très complète pour un petit livre. L’avantage est de profiter d’une mise en perspective dans le contexte historique en suivant une biographie complète. Une mise en page efficace qui permet de basculer de la narration générale aux différents éléments mis en exergue. Un ouvrage hautement recommandé pour des élèves entrant au collège.Dans le même ordre d’idée, cet ouvrage se consacre strictement aux premières années. Séparé de sa mère, vivant avec un père tyrannique, comment s’est construit l’univers mental du jeune florentin ? Un récit sur le mode autobiographique, où Leonard se raconte, évoquant réflexions et idées, mais également toute cette précocité qui parfois le dépasse.C’est un hommage subtil et drôle, à l’image de ses autres ouvrages – dont le terrible Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable. Hervé Le Tellier s’empare de la Joconde pour un hold-up culturel. Il s’agit d’une variation sur le thème, multipliant les pas de côtés pour présenter le tableau le plus célèbre au monde. Des points de vue qui détonnent, hilarants pour certains, mais surtout une manière de redécouvrir la Joconde comme rarement…Et surtout, ne pas oublier la bande dessinée coéditée par Futuropolis et le Musée du Louvre, qui sortira ce 11 septembre. Œuvre de Stéphane Levallois, Leonard 2 Vinci met en scène un clone du génie, revenu sur Terre pour sauver l’humanité. Rien que ça, mais rien de moins non plus. À découvrir ici Alessandro Vezzosi, trad. Renaud Temperini — Leonard de Vinci, Tout l’œuvre peint, un nouveau regard — La Martinière — 9782732490878 – 55 €Marion Augustin, Bruno Heitz — L’histoie de l’art en BD ; Leonard de Vinci — Casterman — 9782203180819 – 12,95 €Patrick Jusseaux, Jame’s Prunier – Le génie de Vinci – Gallimard jeunesse/Musée du Louvre – 9782075127318 – 9,90 €Brigitte Kernel, David Pillet — Leonard de Vinci ; l’enfance d’un génie — Leduc. s Jeunesse – 9791028514617 – 9,90 €Hervé Le Tellier — Joconde jusqu’à cent et plus si affinités — Le Castor astral — 9791027802197 – 16 €