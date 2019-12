Les ardents : opposer l'amour et le courage à la tyrannie

Alexandra Oury

Nadine Ribault - Les ardents - Le mot et le reste - 9782361390587 - 19 €

À ses côtés, son fils Arbogast, soumis à sa volonté, est « redouté pour ses colères soudaines, ses hurlements de sauvage et ses étranges absences ». Lorsqu’il ramène au château son épouse Goda, « une jeune fille de noble coeur » originaire de Wierre-Effroy dans le Boulonnais, Isentraud la rejette aussitôt.Recluse dans une ferme voisine, affamée, Goda se réfugie dans la prière et la charité envers les miséreux qui s’attachent à elle. « On attendait Goda pour donner au domaine une splendeur qu’il n’avait jamais eue, mettre fin à l’hiver, arrêter le mal des Ardents. »Car à Gisphild, l’ergotisme fait des ravages. La fidèle amie de Goda, Abrielle, « fée des bois » ou « fieffée sorcière », prend soin des malades et surtout de Baudime, l’ermite de la forêt. Elle attend de son amant, le valeureux chevalier Bruny, qu’il intervienne pour sauver Goda. Mais Sire Bruny entretient avec Arbogast une solide amitié depuis leur prime jeunesse. Peut-il être celui qui conduira la rébellion contre Isentraud ?La langue riche et travaillée de Nadine Ribault, portée par un souffle poétique qui traverse tout le roman, transporte le lecteur à l’époque médiévale. Guerres, famines, orgies, superstitions rythment la vie à Gisphild, domaine coincé entre la mer et la forêt qui joue un rôle essentiel dans le livre. Saison après saison, l’autrice en propose de saisissantes descriptions, lui donnant un caractère aussi mystérieux que fascinant.Dans Les Ardents, ils sont quelques-uns encore capables d’opposer l’amour et le courage à l’horreur et à la tyrannie. Le propos de Nadine Ribault fait écho avec notre temps : « Ce ne sont pas nos idéaux qui doivent voler en éclats, ce sont les têtes des bourreaux. »