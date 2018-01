Les cendres d’Angela : une enfance irlandaise

Incontestablement, la préface de Colum McCann ajoutée à la nouvelle édition du roman de Frank McCourt (traduit par Daniel Bismuth), paru initialement il y a un peu plus de vingt ans, offre aux Cendres d’Angela, une nouvelle lecture, plus contemporaine mais confirme en même temps que la pauvreté, l’exil demeurent des situations tragiquement intemporelles qu’aucune société ne semble en mesure d’abolir, encore aujourd’hui.



D’une puissance narrative poignante, l’histoire autobiographique de Frank McCourt (décédé en 2009), écrite à distance (il a alors plus de soixante-cinq ans) est à la fois incroyable et sordide. Sans complaisance.



“Quand je revois mon enfance, le seul fait d’avoir survécu, m’étonne.”



Elle échappe au désespoir mais raconte une enfance misérable en Irlande dans les années 1930, des conditions de vie abominables ; l’Enfer sur terre. Elle échappe au bonheur mais prend la couleur de l’humour, de la mélancolie, éveille quelques sourires et laisse le lecteur, désorienté, abasourdi.



Des sentiments de révolte et de colère se mêlent à une infinie tristesse mais n’effondrent pas, jamais. Ragaillardis par un instinct de survie, une énergie extraordinaire, un espoir démesuré, ils apportent au récit une tonalité unique, éloignée du mélodrame où la voix de l’enfant (narrateur-auteur), sensible et spontanée, naïve s’affermit, sans se départir d’accents plus rauques et plus nuancés. Comme ajustés pour ne rien trahir, dépossédés de tout excès émotionnel. Et sans rancune.







Angela, la mère de Frank a fui l’Irlande pour les Etats-Unis en quête d’une vie meilleure. “Va donc en Amérique où il y a de la place pour les incapables de tout poil.” La Grande Dépression qui sévit et son récent mariage avec Malachy, un Irlandais du nord, porté sur la boisson, ne lui garantissent pas le bonheur espéré. Eprouvés par la mort de leur cinquième enfant, leur unique fille, le couple McCourt décide de rentrer en Irlande, à Limerick. Mais la pauvreté qu’ils ont laissée quelques années plus tôt n’a pas fléchi. Immonde et meurtrière, elle entraîne la famille dans une lutte démesurée pour survivre.



A travers la voix de Frank, l’aîné des enfants, c’est toute l’histoire d’une enfance irlandaise au cœur de la précarité qui surgit, sans filtre, aux yeux des lecteurs, oscillant entre crasse et puanteur, phtisie et typhoïde, cris et pleurs, stout et sèche, poux et puces, école, mendicité et petit boulot, folie et mort, solidarité et solitude, mère courage et père instable et faible… Une immersion redoutable mais impossible à abandonner, tant les personnages pressent de lire en continu.



Une suite ininterrompue ou presque d’événements tragiques qui façonnent le jeune garçon, éreintent la famille entière mais n’anéantissent jamais la volonté de tenir, d’avancer plus loin, de vivre mieux, un jour et ailleurs.



Précises car véritables, les conditions d’existence rapportées dans ce roman autobiographique frappent au cœur, épouvantables et inhumaines mais, paradoxalement, jamais insoutenables à lire. Au contraire, c’est comme une tendresse qui perdure, un effet de lumière, au-delà de la noirceur.



Une mise à distance saine, facilitée par un humour noir et une innocence préservée, à la fois pénétrante et subtile, capable d’éclairer le lecteur de roman sur une période historique précise et sur la lente évolution de la société irlandaise catholique ; capable aussi d’éveiller son regard vers l’Autre. Sur soi. Sur aujourd’hui. “Qui aurait mesuré la valeur de ce récit ? Qui aurait dit qu’en racontant une ville pour l’ensemble ignorée, et une vie promise à l’oubli, on défendait la démocratie dans ce qu’elle offre de plus grand ?” (Colum McCann).



Parfois la lumière des ténèbres éblouit.



Frank McCourt - Les cendres d’Angela – Belfond – 9782714447920 – 20,90 euros.