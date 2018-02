Les Chroniques de Zi : un conte de fées sympathique et malicieux

Une sorcière dévoreuse d’enfants, un vaillant jeune homme prêt à secourir une princesse… Amateurs de contes de fées et de légendes populaires, vous voilà servis ! Pour son arrivée chez Nathan, Jean-François Chabas nous raconte une histoire au coin du feu, un récit mêlant aventure et merveilleux qui fera rêver et sourire le jeune public.











Phelan, jeune adolescent fougueux tombé amoureux de la princesse Nara, décide de lui porter secours lorsqu’elle se fait capturer par le terrifiant Ogre, habitant des Monts Jaunes dont personne n’est jamais ressorti vivant. Sur son destrier au caractère difficile, le jeune homme quitte ainsi son village pour affronter de bien mystérieux dangers et parcourir le Royaume des Mille Lacs, hanté par une sorcière aux mystérieux desseins…





Et voilà que commence une nouvelle saga jeunesse aux accents de fantasy épique, écrite par le prolifique Jean-François Chabas, lauréat de multiples prix à travers les années et traduit dans une dizaine de langues. Pour son arrivée chez Nathan, Chabas nous entraîne dans un véritable conte, une fable peuplée de rois, de princesses, de sorcières et de fées – agrémentée qui plus est d’une splendide couverture, à la fois inspirante et inspirée, signée Guillaume Morellec.





L’effet recherché est pour le moins réussi : nous entrons dans ce roman comme dans les histoires que nous lisaient nos parents, petits. Dans cet univers aux inspirations médiévales, les sorcières mangent les bébés et les chevaliers se livrent dans des guerres sans merci avec les orques, tandis que les fées se livrent dans des ballets aériens qui font rêver les hommes. Finalement, on finit par refermer le livre avec le regret de ne pas avoir exploré l’univers plus en profondeur, tant il est riche en surprises et en poésie.





C’est dans ce monde merveilleux que l'on voyage successivement à travers les yeux de deux personnages principaux pour le moins opposés : ceux de la sorcière Arlana, puis ceux de Phelan, notre héros. Si la première partie ne dévoile jamais ses rapports avec la seconde, elle n’en est pas moins divertissante, offrant l’occasion de se glisser dans la peau d’un antagoniste aux sombres desseins. Seul regret : cette première partie, présentée presque comme un prologue, ne trouvera son sens que plus tard dans la saga.





La véritable histoire de ce premier tome ne commence qu’avec l’arrivée de Phelan, courageux jeune homme qui, persuadé de son amour pour la princesse Nara, ne pense qu’à aller la secourir, malgré sa méconnaissance du monde. On s’attache à ce personnage têtu et naïf, qui ne cesse de foncer vers le danger tête baissée, mais c’est surtout son entourage et ses rencontres qui retiendront notre attention : son ami Turi, dont le caractère susceptible sera source de nombreuses disputes qui feront sourire le lecteur ; le maître d’armes Elgin, dont le passé fera l’objet d’un récit dans le récit, l’occasion d’une pause enchanteresse ; ou encore les personnages aussi drôles que malicieux que le jeune Phelan croisera sur sa route.



La plume de Chabas, fluide et recherchée, nous transporte immédiatement dans cet univers particulier, insufflant vie et humour à ses sympathiques personnages et réussissant malgré sa légèreté à nous offrir deux parties complètement différentes. Tandis que la première est plus sombre, plus violente, la seconde se veut insouciante, enfantine.





Petit point noir : la fin du roman, trop rapide et abrupte, qui nous laisse véritablement sur notre faim. De manière générale, tous les protagonistes et les événements qui les accompagnent ne tiennent que sur 200 pages, et l’on sent que l’aventure de Phelan n’en est qu’à son tout début. De quoi espérer un tome 2 plus riche en action, et qui nous éclairera sur les mystères qui parsèment ce premier opus.





Les Chroniques de Zi démarrent donc tout doucement, mais ce n’est pas tant l’histoire que l’ambiance féérique de ce conte pour la jeunesse qu’il faut en retenir. Après cette introduction, nous voilà à présent curieux de découvrir de quoi sera fait le tome 2, à paraître en juillet prochain.

Jean-François Chabas – Les Chroniques de Zi, T1 : Phelan – Nathan – 2782092574928 – 15,95 €