Les Chroniques du Confiné : 2117, la victime de trop pour le Département V

ActuaLitté, CC BY SA 2.0







La Victime 2117, celle par qui tout commence. C'est une femme et la 2117e personne morte cette année en tentant de traverser la Méditerranée. Elle est celle qui redonne espoir à Joan, un journaliste espagnol désespéré, ruiné et prêt à se suicider : il décide de lui consacrer un reportage et résoudre l’énigme de son voyage fatal.Suite à cet article, Alexander, jeune gamer idéaliste auto-confiné devant sa console de jeu, prévoit de la venger d’une manière sanglante. Enfin, cette 2117e victime, renvoie Assad à son mystérieux passé — c’est en effet elle qui lui sauva un jour la vie — et le département V se retrouve au cœur du terrorisme international.Un attentat se prépare, Carl en est persuadé…Entre menaces terroristes, rappel des tortures sanglantes dans les prisons irakiennes ou encore le drame des migrants sur les côtes européennes – à ne pas oublier en cette période d’épidémie – ce tome 8 est d’après la communauté polar le plus réussi, le plus abouti, le plus prenant, le plus haletant.Olsen avait annoncé qu’il arrêterait sa saga au 10e tome, il est évident qu’il y aura un avant et un après victime 2117.Jussi Adler Olsen, trad. Caroline Berg — Les enquêtes du département V T.8 ; victime 2117 — Albin Michel — 9782226396334 – 22,90 €