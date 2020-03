Les Chroniques du Confiné : La nuit, effrayante amie pour les enfants

ActuaLitté, CC BY SA 2.0













Un soir, la maman de Fanny tente de la rassurer, et lui conseille de parler avec la Nuit. L’écouter. Hésitante et encore un peu apeurée, Fanny accepte que la nuit se raconte. La Nuit propose même à Fanny de jouer avec elle.Alors, Fanny découvre toutes les nuances de la nuit, le bleu, le mauve, le vert, le gris, aperçoit toutes les lumières de la nuit, les étoiles, les phares des voitures, la lune.La nuit se révèle douce, belle, rassurante, elle réchauffe, elle est le pont vers les rêves… elle est celle qui permet à Fanny d’être une fée ou une princesse… La nuit devient une aire de jeux, où Fanny danse, saute dans les flaques. Mais la nuit, c’est aussi ce silence qui enveloppe comme une couverture et qui permet aux petits, comme aux grands de s’endormir paisiblement. La Nuit devient l’amie de Fanny, une amitié à réinventer chaque soir. Quoi de mieux que la nuit pour faire fonctionner l’imaginaire des enfants.On a souvent peur de ce que l’on ne connait pas, de ce qui nous est étranger, de l’incertitude, des grandes étapes de la vie… Grandir, c’est apprendre à apprivoiser ses craintes, de faire face aux obstacles. Bien à propos en ce moment…Fanny et la nuit est un texte très poétique et il existe une belle harmonie entre les mots de Maylis Daufresne et les dessins de Ian De Haes, qui collaborent ici pour la première fois. Planches aux couleurs bleutées, qui font une part belle aux tons orangés et dorés, une petite Fanny qui sourit davantage à chaque page, une nuit majestueuse. Une histoire féérique et pédagogique, pour tous les petits qui chaque soir rechignent à aller se coucher…Un livre qui permettra aussi aux plus grands de calmer leurs angoisses actuelles, et de prendre le temps d’envisager l’après-confinement. De faire de leur futur un ami, à réinventer chaque jour… À vous de jouer les confinés…Maylis Daufresne, Ian De Haes – Fanny et la nuit – Alice jeunesse – 9782874264122 – 13,50 €