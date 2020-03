Les Chroniques du Confiné : Le pays des souris, ou la démocratie

Il s’agit d’une fable politique exprimant l’opinion de la Fédération du Commonwealth coopératif (parti politique) selon laquelle le système politique canadien est vicié en offrant aux électeurs un faux dilemme : le choix de deux partis, dont aucun des deux ne représenterait leurs intérêts.Mouseland est l’histoire d’un pays, Le pays des souris, qui tous les 5 ans votaient pour élire leur parlement. À chaque vote, elles optaient pour des chats noirs. Les chats gouvernaient bien et passaient de bonnes lois… Mais de bonnes lois pour les chats. Alors, les souris, quelque peu révoltées, décidèrent d’élire des chats blancs, puis à nouveau noires, puis à nouveau blancs, puis des chats à tâches…Mais, une souris, un jour lance une idée radicale : les souris devraient élire une des leurs au parlement… La souris, accusée de communisme, est emprisonnée. Dans son discours , Douglas affirma avec passion, faites attention à la petite souris qui a une idée… car vous pouvez emprisonner une souris ou une personne, mais vous ne pouvez pas emprisonner une idée.Et surtout, cette terrible conclusion : « Vous voyez mes amis, le problème n’était pas la couleur des chats. Le problème est qu’ils étaient des CHATS. Et comme ils étaient des chats, naturellement, ils avaient des intérêts de chats et non de souris. »Thomas Clement (Tommy) Douglas, né le 20 octobre 1904 à Falkirk (Écosse) et décédé le 24 février 1986 au Canada, est un ancien premier ministre de la Saskatchewan (1944-1961). Il a dirigé le premier gouvernement socialiste en Amérique du Nord, et il était le premier chef fédéral du Nouveau Parti démocratique. Le père de l’assurance maladie au CanadaUne parabole drôle, intelligente, fine, sur le pouvoir, la démocratie, la liberté, la pluralité. Elle évoque l’importance de voter en conscience, et non par esprit de troupeau, celle de se battre pour ses idées, de ne pas abandonner. Et de disposer de dirigeants à notre écoute… qui gouvernent pour l’intérêt du plus grand nombre et non pour préserver les privilèges et le confort de quelques-uns.Des années plus tard, le petit fils de Tommy Douglas, l’acteur Kiefer Sutherland, fait l’introduction d’un dessin animé avec en bande sonore le discours de son grand-père. En bonus, voici d'ailleurs le dessin animé réalisé.Alice Méricourt, Ma Sanjin ; adapté de Tommy Douglas – Le pays des souris – Père Fouettard – 9782371650466 – 14 €musique générique : " Clear Day