Les Chroniques du Confiné : Pour être en bonne santé, mange tes crottes de nez !

Les albums sont écrits par Katerine Quenot, qui, après avoir été diplômée de psychologie et de psychomotricité, s’est lancée dans l’écriture avec le journalisme. En 1991 sort son premier roman, suivi d’autres livres de « fantastique thriller ». Depuis, elle collabore à des collections pour enfants, adaptant notamment pour l’écriture les succès de Disney. Si elle a écrit de nombreux titres pour Glénat, la collection des Les Princes et les Princesses aussi... est sa première contribution aux éditions Glénat Jeunesse.Les albums sont illustrés par Miss Prickly, de son vrai nom Isabelle Mandrou. Elle a obtenu son diplôme d’illustratrice en 2003 à l’ENAAI (école supérieure privée d’Enseignement aux Arts appliqués et à l’Image). Depuis, elle réalise des ouvrages à destination de la jeunesse et de magazines sur différents thèmes. Illustratrice originelle de la célèbre bande dessinée Mortelle Adèle aux éditions Tourbillons, c’est la première fois qu’elle est publiée aux éditions Glénat.Faits du jour : rien… Ah si l’armée vient au secours ! La SNCF réduit son offre, finis les week-ends à Deauville ! Et l’aéroport d’Orly est fermé. En gros, restez chez vous, vous n’avez pas vraiment le choix en fait !La princesse Louise de Morvonnais est la plus jeune fille de la reine Anne-Alice Atchoum. Et elle a un petit problème. Elle avale sa morve, bein oui, les mouchoirs, c’est pas écologique, pas hygiénique, pas pratique (chuuuut, faut pas dire cela en ce moment hein)…Donc, elle renifle, se décrotte. Et, elle... mange... ses crottes de nez ! Ou plutôt ses croûtes de nez !!! Car non, il n’y a pas de caca dans le nez enfin ! Sa sœur la princesse Postillonne, trouve cela dégoutant. Louise est une mucophage et une rhinotillexophage. Une mangeuse de morve, liquide et solide, en somme !Louise est triste, mais pourtant elle aime bien manger ses croûtes de nez. C’est marrant, c’est meilleur que la cire d’oreille, ça a un petit goût salé comme le fromage, et cela contient beaucoup d’eau !!! Pas faux, selon des études très sérieuses, manger ses crottes de nez serait très bon pour la santé.Des chercheurs ont en effet montré que la morve forme une barrière contre les bactéries. Elle est notamment constituée de mucine, une protéine qui protège nos dents. Les scientifiques cherchent d’ailleurs à créer de la morve synthétique qui pourrait être ajoutée à des chewing-gums ou à du dentifrice. Mieux encore, il existe des preuves selon lesquelles la morve aide le corps à se défendre contre les infections et augmenterait nos immunités… vous voyez ce que je veux dire ?On dit ça, on ne dit rien évidemment… Mais à défaut de pâtes… De plus, selon un spécialiste autrichien des poumons, les gens qui se curent le nez sont en meilleure santé, sont plus heureux et sont probablement mieux dans leur peau.Revenons à Louise : Au royaume, son petit travers n’est pas toléré : une princesse doit être distinguée, être un exemple pour ses sujets ! Or, Louise ne peut pas s’en empêcher ! Et finira même par convaincre la reine mère des bienfaits de la pratique.Une nouvelle collection d’albums drôles et décalés, qui font du bien en ce moment. Des dessins aux couleurs vives, des personnages aux visages expressifs, une famille royale pas si royale que ça.Morale : la prochaine fois que vous verrez votre enfant manger ses crottes — CROÛTES — de nez, vous saurez qu’il contribue à sa bonne santé. Et si vous avez une petite faim, n’hésitez pas à le faire vous-même.Katherine Quénot, Miss Prickly – Les princesses aussi mangent leurs crottes de nez – Glénat jeunesse – 9782344040904 – 11 €