Les Chroniques du Confiné : “va...chercher... Le... PAIN !”

La journée commence donc bien pour Graham. Il s’amuse dans le champ de potirons derrière la maison quand sa mère lui demande d’aller chercher du pain. Immédiatement. Graham se met aussitôt en marche vers la boulangerie. Or, surprise, la boulangerie est fermée. Sachant sa mère fort déterminée à le voir obéir, il se dirige bravement vers une autre boulangerie… à trente minutes en bateau.Son cousin marin l’y emmène. Malheureusement, chemin faisant, le vent tourne. Le bateau coule. Graham échoue sur une île déserte, enfin pas totalement… Un peu comme Paris en ce moment quoi !Véritable page-turner, les mésaventures du petit renard abordent aussi la question du temps et du rapport de l’enfant au temps : la riche aventure, qui semble durer une éternité, ne se passe pourtant que pendant une seule journée… De même, l’acceptation de l’improbable raconté par un enfant… allant de soi pour notre jeune aventurier, la figure de l’adulte, la mère, accepte aussi le fantastique, sans remettre en question l’histoire de son fils !Finalement, Va chercher le pain est aussi représentatif de l’acharnement d’un fils, qui veut simplement prouver à sa maman qu’il est à la hauteur de la mission confiée…Hilarant, drôle, touchant cet album donne la part belle aux jolies aquarelles de Jean-Baptiste Drouot. Auteur-illustrateur passé par les métiers du graphisme, puis du jeu vidéo, il se lance dans l’illustration. Il travaille pour les éditions Bayard, Fleurus, Hélium, Nathan, Stock et les 400 coups…Il dit qu’il aime qu’on lui raconte des histoires, c’est lui qui nous en raconte une rocambolesque à travers les péripéties de Graham.Jean-Baptiste Drouot — Va chercher le pain — Les 400 coups — 9782895408741 – 13 €